Derbleibt in der Challenge League ein drittes Mal in Folge sieglos. Nach demdroht der Rückstand gegenüber Leader Vaduz weiter anzuwachsen. Der in der Winterpause aus Wil gekommene portugiesische Stürmer Felipe Borges traf kurz vor der Pause erstmals für seinen neuen Klub Nyon. Die Aarauer konnten auf diesen Rückschlag lange Zeit nicht reagieren. Erst in der 96. Minute gelang Elias Filet mit seinem elften Saisontor immerhin noch das 1:1. Der FC Vaduz kann am Sonntag im Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax mit einem Sieg auf fünf Punkte davonziehen.Das drittplatziertekonnte vom Fehltritt des FCA nicht profitieren. Beisprang für das Team von Trainer Adrian Ursea nur einheraus. Der in dieser Saison lange verletzt gewesene Varol Tasar glich in der 70. Minute zum 2:2 aus, nachdem Kevin Bua drei Minuten zuvor Etoile Carouge ein erstes Mal in Führung geschossen hatte. (riz/sda)