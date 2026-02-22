wechselnd bewölkt11°
International
USA

Trump-Residenz in Mar-a-Lago: Secret Service erschiesst Mann

President Donald Trump&#039;s Mar-a-Lago club is seen from Southern Boulevard, Saturday, Jan. 17, 2026, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Trumps Residenz in Mar-a-Lago.Bild: keystone

Secret Service erschiesst bewaffneten Mann auf Mar-a-Lago-Anwesen

Ein Mann ist in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago eingedrungen und dabei vom Secret Service erschossen worden. Er hatte eine Schrotflinte und einen Benzinkanister dabei.
22.02.2026, 15:1422.02.2026, 15:49

Beim Eindringling soll es sich laut Medienberichten um einen jungen Mann um die 20 Jahre handeln. Nähere Angaben machte der Secret Service nicht, da die Angehörigen noch informiert werden müssten.

An einer Medienkonferenz schilderte Rick Bradshaw, Sheriff von Palm Beach County, den Ablauf so: Gegen 1.30 Uhr habe das Sicherheitspersonal festgestellt, dass eine Person in den inneren Bereich rund um Mar-a-Lago vorgedrungen sei. Ein Deputy und zwei Secret-Service-Agenten hätten den Mann gestellt. Er habe einen Benzinkanister und eine Schrotflinte bei sich gehabt. Der Mann sei aufgefordert worden, beides fallen zu lassen.

Laut Bradshaw stellte er daraufhin den Kanister ab und hob «die Schrotflinte in eine Schussposition». In diesem Moment hätten der Deputy und die beiden Agenten geschossen. Der Mann sei noch am Ort gestorben. Den Journalistinnen und Journalisten zeigte der Sheriff anschliessend ein Foto der Waffe und des Benzinkanisters.

Mar-a-Lago Pressekonferenz
Der Sheriff zeigte den Journalisten ein Bild der Waffe und des Benzinkanisters (rot im Hintergrund).Bild: Screenshot Sky News

Das Motiv des Eindringlings ist noch unklar. Der US-Präsident war nicht vor Ort, da er sich derzeit in Washington befindet. Auch seine Frau Melania weilt im Weissen Haus.

Das FBI bat Anwohnende, Aufnahmen von Überwachungskameras zu überprüfen, ob verdächtige Personen darauf zu sehen seien. Falls dies der Fall sei, solle man die Behörden informieren. (vro/kma)

Update folgt...

