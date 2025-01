20-jähriger Schweizer bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

Mehr «International»

Bei Skiunfällen in der österreichischen Ferienregion Tirol sind mindestens drei Skifahrer schwer verletzt worden, darunter ein 20-jähriger Schweizer. Er war in Fiss im Tiroler Oberland am Samstag auf einer roten Piste mit einem 64-Jährigen frontal zusammen gestossen. Beide stürzten.

Der Schweizer Skifahrer wurde mit einem Helikopter ins Spital nach Zams gebracht, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mitteilte. Die genaue Unfallursache war unklar. Beide Skifahrer waren aus unterschiedlichen Pisten auf dieselbe Abfahrt eingefahren.

Daneben fuhr in Sillian im Osttirol ein 38-Jähriger in einer Kurve über den Pistenrand hinaus, stürzte und prallte gegen eine Kunststoffstange am Beginn eines Funparks. Er verlor das Bewusstsein.

In Berwang prallte ein 84-jähriger Skifahrer mit einem 48-jährigen Snowboarder zusammen. Der Senior wurde dabei schwer verletzt.

(sda/apa)