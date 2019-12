International

Brasilien

Neun Tote bei Massenpanik auf Tanz-Party in Brasilien



Bild: AP/AP

Neun Tote bei Massenpanik auf Tanz-Party in Brasilien

Bei einer Massenpanik während einer Party in Brasilien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Sie seien in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) bei einer Party in Paraisópolis im Süden von São Paulo totgetrampelt worden, teilte die Militärpolizei mit. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden.

Massacre em #paraisopolis. Os PMs encurralaram os jovens, nas vielas, espancaram, atiraram bombas. Foram às últimas consequências. Mataram os meninos que estavam dançando no baile funk. pic.twitter.com/aDPXvgAmtZ — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) December 1, 2019

Die Panik war ausgebrochen, als die Polizei zwei Verdächtige in die Disco verfolgte. Die Beamten wurden mit Steinen und Flaschen beworfen. Zudem soll ein Schuss gefallen sein. Die Polizei feuerte daraufhin Tränengas in die Disco, in der rund 5000 Menschen feierten.

Baile Funk ist eine in Brasilien populäre Spielart des Hip Hop. Die Texte spiegeln häufig den Alltag in den Favelas wieder und handeln von Gewalt, Drogen und Sex. Bei den Baile Funk Partys kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden oder blutigen Polizeieinsätzen. (sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter