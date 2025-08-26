Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 72
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
Eberechi Eze wechselt von Crystal Palace zurück zu seinem Jugendklub Arsenal.
quelle: screenshot instagram / screenshot instagram
Transferticker
26.08.2025, 14:5526.08.2025, 14:55
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
- watson-App öffnen.
- Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken.
- Unten Push-Einstellungen antippen.
- Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!