klar
DE | FR
burger
International
Brasilien

Polizeieinsatz in Rio: Mehrere Tote und Barrikaden

Military police patrol during a police operation in the Morro dos Prazeres community in Rio de Janeiro, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) Brazil Police Operation
Militärpolizisten auf Streife während eines Polizeieinsatzes in der Siedlung Morro dos Prazeres in Rio de Janeiro, Mittwoch, 18. März 2026.Bild: keystone

Polizeieinsatz in Rio: Mehrere Tote und Barrikaden

18.03.2026, 22:3118.03.2026, 22:31

Bei einem Polizeieinsatz gegen eine Drogenbande sind in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro mehrere Menschen getötet worden, darunter auch einer der meistgesuchten Kriminellen der Stadt. Claudio Augusto dos Santos, bekannt als Jiló dos Prazeres, war wegen zahlreicher Delikte polizeibekannt, zudem lagen acht Haftbefehle gegen ihn vor, wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Polizei berichtete. Insgesamt seien sechs weitere mutmassliche Kriminelle sowie ein Anwohner ums Leben gekommen.

Jiló dos Prazeres galt Behördenangaben zufolge als lokaler Anführer des Verbrechersyndikats Comando Vermelho (Rotes Kommando) – einer der grössten Drogenbanden Brasiliens, die in vielen Armenvierteln von Rio vor allem im Drogenhandel aktiv ist.

epa12830492 Members of the Military Police carry out an operation in the Rio Comprido neighborhood, in Rio de Janeiro, Brazil, 18 March 2026. At least eight people died during a police operation again ...
Bei einem Polizeieinsatz gegen den Drogenhandel in den Favelas im Zentrum von Rio de Janeiro kamen nach Angaben der Regionalregierung mindestens acht Menschen ums Leben.Bild: keystone

Während des Einsatzes in der Favela Morro dos Prazeres kam es der Polizei zufolge zu einer Geiselnahme in einem Wohnhaus. Demnach wurden sowohl die mutmasslichen Täter als auch der Bewohner getötet. Zudem wurden zwei Polizisten verletzt.

Als Reaktion auf den Einsatz setzten Kriminelle einen Bus in Brand und errichteten mit weiteren Fahrzeugen Barrikaden auf wichtigen Verkehrsachsen. Betroffen war unter anderem eine zentrale Zufahrtsstrasse zu einem Tunnel, der das Stadtzentrum mit der Südzone verbindet. Der Verkehr wurde zeitweise unterbrochen, Geschäfte blieben teilweise geschlossen.

Tödlichster Polizeieinsatz im Oktober 2025

In den Armenvierteln von Rio kommt es bei Polizeieinsätzen immer wieder zu tödlicher Gewalt. Mächtige Banden ringen dort um die Kontrolle bei Drogenhandel und Schutzgeldgeschäften. Im Oktober 2025 wurden bei einem Grosseinsatz in den Favelas Penha und Alemão nach Behördenangaben mindestens 120 Menschen getötet – der bislang tödlichste Polizeieinsatz in der Geschichte der Stadt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Israelische Rakete bringt Hochhaus in Beirut zum Einsturz
Bei israelischen Luftangriffen in der Hauptstadt Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 12 Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden. Am frühen Mittwochmorgen erschütterte eine Explosion das Stadtviertel Baschura: Laut einem Fotografen der Deutschen Presse-Agentur wurde ein Hochhaus getroffen und komplett in Trümmer gelegt. Zuvor hatte Israels Militär vor Angriffen gewarnt. Das Viertel war bereits in der vergangenen Woche Ziel von Luftangriffen gewesen.
Zur Story