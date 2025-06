Bolsonaro vor Gericht: «Nie von Staatsstreich gesprochen»

Der Prozess gegen Bolsonaro und sieben Mitangeklagte – darunter ehemalige Minister, hohe Militärs und sein Adjutant Mauro Cid – begann am Montag. Sie sollen laut Generalstaatsanwaltschaft eine zentrale Rolle beim versuchten Staatsstreich gegen die demokratische Ordnung gespielt haben. Mit einem Urteil wird in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten mehr als 30 Jahre Haft. (sda/dpa)

Kurz nach Lulas Amtsantritt hatten am 8. Januar 2023 Anhänger Bolsonaros den Kongress, das Oberste Gericht und den Präsidentenpalast in Brasília gestürmt.

Laut Generalstaatsanwaltschaft soll Bolsonaro an einem Entwurf mitgewirkt haben, der den Ausnahmezustand vorsah. Er soll auch Kenntnis von einem Mordkomplott gehabt haben, das sich gegen Lula, dessen Vizepräsidenten sowie den STF-Richter Alexandre de Moraes richtete.

«Die Möglichkeit eines Staatsstreichs wurde in meiner Regierung nicht einmal in Betracht gezogen.»

