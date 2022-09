Massive Zunahme von Bränden im brasilianischen Amazonasgebiet

Im Oktober wählen die Brasilianerinnen und Brasilianer einen neuen Präsidenten. Einige Experten gehen davon aus, dass illegale Brandrodungen in diesem Jahr zunehmen, weil Bolsonaro in den Umfragen hinter seinem Konkurrenten liegt. Der linksgerichtete Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, der Kandidat der Linken, verspricht einen strengeren Schutz des Amazonasgebiets. (saw/sda/afp)

Trotz «teils faschistischer Rhetorik»: Deshalb steht Italiens Rechte vor dem Triumph

Ein geeintes rechtes Bündnis gegen eine tief gespaltene Konkurrenz: Italien-Experte Marc Lazar erklärt im Interview, wieso Italien bei den Wahlen am kommenden Wochenende wohl einen Rechtsrutsch erleben wird. Trotz teils faschistischer Rhetorik und Widersprüchen.

Bei den Parlamentswahlen in Italien am 25. September ist die rechte Koalition Favoritin. Sie besteht aus den Parteien Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia, die von Giorgia Meloni, Matteo Salvini und Silvio Berlusconi angeführt werden. Doch welche Ansichten und Positionen verbergen sich hinter diesen Namen? Der französische Politik-Professor und renommierte Experte für italienische Politik, Marc Lazar, erklärt, weshalb das rechte Bündnis in Italien trotz unterschiedlicher Ansichten zum Krieg in der Ukraine und faschistischer Tendenzen einiger Exponenten geeint auftritt. Und: Weshalb die anderen Teile der italienischen Polit-Landschaft die potenzielle Chancenlosigkeit bei den Wahlen auch sich selbst zuzuschreiben haben.