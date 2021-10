Schwere Vorwürfe gegen Bolsonaro – Ausschuss empfiehlt Anklage wegen Corona-Politik

In Brasilien hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik schwere Vorwürfe gegen Präsident Jair Bolsonaro erhoben und eine Anklage empfohlen. Im Abschlussbericht, den Senator Renan Calheiros am Mittwoch einreichte, werden Bolsonaro neun teilweise schwere Verbrechen während der Corona-Pandemie zu Last gelegt. Insgesamt sollen laut der Empfehlung weitere 65 Personen und Geschäftsleute sowie zwei Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Bild: keystone

Der Untersuchungsausschuss hatte auf dem Höhepunkt einer ausser Kontrolle geratenen Corona-Pandemie im April seine Arbeit aufgenommen, um die Handlungen und Unterlassungen der brasilianischen Regierung in der Pandemie zu beleuchten.

Rechtspopulist Bolsonaro verharmlost das Coronavirus trotzdem seit Beginn der Pandemie und lehnt Schutzmassnahmen sowie Einschränkungen ab. Auch den Sinn von Impfungen zieht er in Zweifel. Er hat mehrmals betont, dass er selbst noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sei.

Über 600'000 Corona-Tote in Brasilien

Nach den USA und Indien verzeichnet Brasilien mit fast 22 Millionen Fällen die meisten Corona-Infektionen. Zuletzt überschritt das grösste Land in Lateinamerika die Marke von 600'000 Corona-Toten. Das Gesundheitssystem war im März und April vielerorts zusammengebrochen.

Brasilien hat über 600'000 Corona-Tote zu beklagen. Hier Opferkerzen vor dem Schrein der Muttergottes von Aparecida, Brasilien, 12. Oktober 2021. Bild: keystone

(yam/sda/dpa)