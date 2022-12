Corona-Welle in China: Präsident Xi ruft zum Durchhalten auf

Die Kehrtwende in der Corona-Politik wurde damit begründet, dass die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten nicht mehr so schwer verliefen. Doch sahen Experten den Grund vor allem darin, dass die strikten Massnahmen angesichts der explosionsartigen Ausbreitung nicht mehr durchgehalten werden konnten. Auch hatten die rigorosen Beschränkungen die zweitgrösste Volkswirtschaft zunehmend belastet.

Vor dem Hintergrund der gewaltigen Corona-Welle in China hat der chinesische Präsident Xi Jinping seine Landsleute zum Durchhalten aufgerufen. «Jeder hält mit grosser Stärke durch. Das Licht der Hoffnung liegt direkt vor uns», sagte der Staats- und Parteichef am Samstag in seiner Neujahrsansprache. Die Pandemie sei in eine «neue Phase» eingetreten. Doch Ausdauer und Solidarität würden am Ende zum Sieg führen.

«Das Pflegesystem fliegt gerade an mehreren Orten gleichzeitig in die Luft»

«An manchen Tagen will ich die Menschen schütteln» – Moskau-Korrespondentin zieht Bilanz

Als Journalistin bleiben oder gehen? Die Moskau-Korrespondentin Inna Hartwich über bewegende Begegnungen in einem schweigenden Land ohne Zukunft.

Es war an einem sonnigen Dienstagnachmittag in Moskau. Einem dieser freundlichen Tage, wie es so viele gab, seit Wladimir Putin am 24. Februar seine «militärische Spezialoperation» ausgerufen hat und die Ukraine Tag und Nacht terrorisiert. In Moskau hat sich seitdem nichts verändert. Auf den ersten Blick. Die Stadt lebt ihr bisheriges Leben einer Metropole. Autos rasen, sie hupen, sie stehen im Stau. Die Menschen eilen irgendwohin, die einen rennen zum Bus, die anderen biegen um die Ecke in ein volles Café. Auf der Moskwa schippern die Schiffe, bis die ersten Eisschollen sie aufhalten werden.