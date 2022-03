Peking eröffnet Volkskongress – doch Nordkorea provoziert zeitgleich mit neuem Raketentest

Mit dem Rechenschaftsbericht von Regierungschef Li Keqiang hat am Samstag die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses in Peking begonnen. Der Auftakt in der Grossen Halle des Volkes wurde von einem neuerlichen Raketentest Nordkoreas überschattet, das nach japanischen Erkenntnissen unmittelbar vorher eine ballistische Rakete ins Meer geschossen hatte.

Am Samstag hat die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses in Peking begonnen.

