China beginnt neue Militärübung rund um Taiwan

China hat erneut eine grossangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen.
29.12.2025, 03:3929.12.2025, 03:39

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver «Mission Gerechtigkeit 2025» begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete.

FILE -The Liaoning, China&#039;s first aircraft carrier, sails into Hong Kong for a port call to celebrate the 20th anniversary of the People&#039;s Liberation Army (PLA) garrison&#039;s presence in t ...
Ein chinesischer Flugzeugträger. (Archivbild)Bild: keystone

Ein Sprecher bezeichnete die Übungen als «ernste Warnung» an «separatistische» Kräfte. Sie seien zudem eine «legitime und notwendige» Massnahme zur Wahrung der chinesischen Souveränität und nationalen Einheit, hiess es.

Schiessübungen am Dienstag

In einer separaten Mitteilung kündigte die Volksbefreiungsarmee ausserdem an, ab Dienstag Schiessübungen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan abzuhalten. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge sollten diese Bereiche meiden.

Die Ankündigung folgt auf neue Spannungen mit den USA, nachdem Washington ein grosses Waffenpaket für Taiwan bekanntgegeben hatte. Es handelt sich um die ersten grösseren chinesischen Militärübungen vor Taiwan seit April.

Taiwan verurteilt Manöver

Chinas Armee übt jedoch nahezu täglich mit Kriegsschiffen und Militärflugzeugen in der Region. Peking zählt die Inselrepublik zu seinem Territorium, obwohl sie seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen.

Taiwan verurteilte die erneuten chinesischen Militäraktivitäten scharf. Chinas Vorgehen untergrabe die Sicherheit und Stabilität in der Region und stelle eine offene Herausforderung für internationales Recht und die internationale Ordnung dar, erklärte eine Sprecherin des Präsidialamts. Die taiwanischen Streitkräfte und Sicherheitsbehörden seien über die Lage umfassend informiert und vorbereitet. (sda/dpa)

