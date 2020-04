International

«Bitte bleibt Zuhause!» - Appell einer britischen Krankenschwester



screenshot: twitter/@ShirleyW03

«Bitte bleibt Zuhause!» - Appell einer Krankenschwester an die gesamte Bevölkerung

Die Belastung für Mitarbeitende des Gesundheitssystems ist momentan sehr gross. In einem Video zeigt eine Krankenschwester auf der Intensivstation, wie ernst die Lage ist. Ihr emotionaler Appell an die gesamte Bevölkerung: «Bitte bleibt Zuhause!»

Grossbritannien ist gemäss worldometers mit 47,806 Infizierten und 4,934 Toten infolge des Coronavirus auf Platz 8 weltweit. Auch der britische Premier, Boris Johnson, ist betroffen: er hat sich vor zwei Wochen mit dem COVID-19 Erreger angesteckt.

«Ihr müsst aufhören, das Virus zu verbreiten, und ihr müsst aufhören, es zu bekommen, - Wir sind auf unseren Knien!», so emotional appelliert Shirley Watts, Krankenschwester auf der Intensivstation im Basildon Hospital in Basildon, UK, in ihrem Video auf Twitter an die Bevölkerung. Wir haben in folgendem Video die Kernaussage für euch zusammengestellt. (cki)

«Bitte bleibt Zuhause!» - Appell einer Krankenschwester an die gesamte Bevölkerung Video: watson

