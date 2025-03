1 / 18 5 Jahre Corona-Pandemie: Die eindrücklichsten Bilder über die Jahre Am 31. Dezember 2019 wird die erste Meldung über eine mysteriöse Lungenkrankheit, die in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen ist, publiziert. 27 Erkrankte sind identifiziert. quelle: keystone

5 Jahre Corona-Pandemie: Diese Bilder bleiben unvergessen

Vor fünf Jahren herrschte auf der ganzen Welt Chaos. Diese Momente haben uns seit Beginn der Corona-Pandemie geprägt.

Am 11. März 2020 rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Corona als weltweite Pandemie aus. Regierungen verhängten drastische Massnahmen: Lockdowns, Reisebeschränkungen und Ausgangssperren. Während Städte leergefegt waren, kämpften Krankenhäuser mit überfüllten Intensivstationen und einem Mangel an medizinischer Ausrüstung. Auf der Welt herrschte Chaos – bevor sie stillstand.

Auch wenn wir seither wieder zur Normalität zurückgekehrt sind, bleiben die eindrücklichen und teils dramatischen Bilder der Corona-Pandemie:

5 Jahre Corona-Pandemie: Die eindrücklichsten Bilder über die Jahre 1 / 18 5 Jahre Corona-Pandemie: Die eindrücklichsten Bilder über die Jahre Am 31. Dezember 2019 wird die erste Meldung über eine mysteriöse Lungenkrankheit, die in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen ist, publiziert. 27 Erkrankte sind identifiziert. quelle: keystone

