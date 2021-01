International

Coronavirus

Corona-Impfung: In Grossbritannien impft man in der Kathedrale



Bild: keystone

Hallelujah! In Grossbritannien wird in der Kathedrale geimpft – zu Orgelmusik

Im Süden von Grossbritannien werden die Impfdosen derzeit in ungewohnter Umgebung verabreicht. Die Kathedrale von Salisbury ist kurzfristig in ein Impfzentrum umgewandelt worden. Während des Piks dürfen sich die Bewohnerinnen und Bewohner an den Klängen der Orgel erfreuen.

Bild: keystone

Die Idee dahinter ist so einfach wie genial. Die Gottesdienste finden in den meisten Regionen in Grossbritannien derzeit nur online statt. Da die Kathedrale viel Platz bietet, verwendet man das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert temporär als Impfzentrum. An der Impfaktion sind viele Helfende beteiligt. Die Organisten wechseln sich alle zwei Stunden ab.

Bild: keystone

«Ist das ein Ausflug heute?», fragt Sylvia Parkin (82) zynisch, welche kurz vor ihrem Impfeingriff steht und die Musik geniesst. «Das ist ein wunderbarer Ort, um eine Spritze zu bekommen.»

Bild: keystone

Die Musik soll beruhigend wirken und den älteren Menschen die Angst der Spritze nehmen. «Wir streben eine Musik an, die beruhigend und wiedererkennbar ist und die Menschen beruhigt. Viele der Menschen hier sind verletzlich und haben ihr Zuhause schon lange nicht mehr verlassen», sagt John Challenger, der stellvertretende Musikdirektor der Kathedrale. Seiner Aussage nach sehnen sich die Menschen – gerade in Krisenzeiten – nach Momenten der Freude und der Musik.

Bild: keystone

«Ich fühle mich einfach sehr erleichtert», sagt Lilian Jackson (88), die mit ihrem Mann David (90) umgeben von Marmorsäulen geimpft wurde. «Wir waren ein Jahr lang isoliert. Wir werden nicht so schnell zur Normalität zurückkehren, aber es ist schön zu wissen, dass wir nun ein wenig mehr geschützt sind.»

Bild: keystone

Der in Grossbritannien bereits zugelassene Impfstoff Astrazeneca kann bei Kühlschranktemperaturen transportiert und gelagert werden. So kann er ausserhalb von Krankenhäusern vereinfacht zum Einsatz kommen.

Bild: keystone

Kaum gestartet, haben bereits andere Regionen Gefallen an der Impfaktion gefunden. Auch in der Kathedrale von Lichfield im Norden Englands verabreicht man nun die Impfdosen bei himmlischem Ambiente. Weitere sollen folgen.

Bild: sda

England ist derzeit Impfstoff-Spitzenreiter in Europa

Kein anderes Land Europas impft derzeit schneller als Grossbritannien. Das Land will bis Mitte Februar mehr als 15 Millionen Menschen geimpft haben. Die erste Phase zielt vor allem auf die gefährdetsten Menschen ab. Bis zum Herbst sollen dann alle Erwachsenen geimpft sein.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So wird in Luzern geimpft Hund wartet eine Woche vor Krankenhaus auf sein Herrchen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter