Historisches Börsengebäude in Kopenhagen brennt Video: watson/Lucas Zollinger

«Feuer ausser Kontrolle»: Historisches Börsengebäude in Kopenhagen brennt

Die Börse in Kopenhagen steht in Flammen. Das 400 Jahre alte Gebäude ist ein Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt. Der Brand ist ausser Kontrolle, die Bevölkerung steht unter Schock.

Raphael Bühlmann Folge mir

Im Stadtzentrum Kopenhagens brennt das historische Gebäude der Börse der dänischen Hauptstadt, wie die dänische DR berichtet. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Mehrere Strassen und die Umgebung der Börse sind abgesperrt. Es gibt keine Verletzten.

Wie die Behörden mitteilen, ist der Brand ausser Kontrolle. Teile des Daches sind eingestürzt, das Gebäude brennt über alle Stockwerke. Die Hälfte der alten Börse stehe inzwischen in Brand.

Das Kupferdach macht es sehr schwierig, das Feuer zu löschen, weil das Dach die Wärme speichert und die Einsatzkräfte nicht überall hinkommen. Etwa 120 Feuerwehrleute und etwa 60 Helfer der Streitkräfte sind im Einsatz.

«Es gibt Teile des Gebäudes, die die Feuerwehr überhaupt nicht betreten kann, weil es für sie zu gefährlich ist.» Leiter des Notfallmanagements

Wie die Kopenhagener Polizei meldet, evakuiert sie den Teil des Börsengebäudes, in dem das Finanzministerium untergebracht ist.

Der Direktor der dänischen Handelskammer sagte, das Feuer habe sich ausgebreitet. An vielen Stellen in der historischen Börse brenne es derzeit heftig. Der Brand habe inzwischen auf den grossen Börsensaal übergegriffen.

Historische Gemälde werden in Sicherheit gebracht. Bild: keystone

Die historische Turmspitze brannte lichterloh und ist inzwischen eingestürzt, wie DR schreibt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Das Gebäude wurde gerade restauriert – im Herbst sollte das 400-Jahr-Jubiläum des Baus gefeiert werden. Die Arbeiter konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und mussten mitansehen, wie sechs Monate Arbeit in Flammen aufging.

Der Abgeordnete Hans Kristian Skibby sagte laut DR:

«Von Børsen ist nicht mehr viel übrig. Es ist ein Grossbrand.»

Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt, es ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Passanten versuchten, historische Gemälde vor dem Brand zu retten. Es befinden sich sowohl alte Gemälde als auch Bücher von grossem historischem Wert darin, und es gibt Anzeichen dafür, dass nicht alles in Sicherheit gebracht werden kann.

Wegen des Feuers wurde am Morgen auch ein Flügel des Schlosses Christiansborg evakuiert. Darin haben mehrere Abgeordnete und Journalisten ihr Büro. Das sogenannte Provianthuset liegt zwischen dem Schloss Christiansborg und der Königlichen Bibliothek. Die Sitzungen im Plenarsaal und die Ausschusssitzungen sollten am Dienstag zunächst wie geplant in Christiansborg stattfinden. Die Kopenhagener Polizei kündigte ausserdem auf X an, dass sie die Gebäude vom Finanzministerium in Richtung Wasser evakuieren werde.

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb bei X:

«Schreckliche Bilder aus Børsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment.»

Das Gebäude auf der östlichen Spitze der Insel Slotsholmen liegt am Holmens Kanal gegenüber der Dänischen Nationalbank und ist eine Touristenattraktion. Der Turm, der vier ineinander verschlungene Drachenschwänze darstellt, gilt als ein Wahrzeichen der Stadt.

Börse in Kopenhagen brennt
Grosse Zerstörung in Kopenhagen. Die historische Börse ist nach einem Brand kollabiert.

Die dänische Handelskammer, die im Börsengebäude untergebracht ist, ist immer noch dabei, wichtige Kulturschätze aus dem historischen Gebäude zu retten. Um 12 Uhr soll es eine Pressekonferenz geben.

Mit Material von chmedia, SDA und DPA

Update folgt ...