Luftschläge, Explosionen: Hier greift Russland die Ukraine an

Im Krieg in der Ukraine werden seit Stunden zahlreiche Anschläge registriert. watson zeigt die Standorte in einer Karte.

Internationale Beobachterinnen, Datenaktivisten und sogenannte «Open Source Intelligence»-Rechercheure sammeln in diesen Stunden Informationen zum Krieg in der Ukraine: Wo gibt es Anschläge? Woher kommen die Raketen? Wo gibt es Kriegshandlungen?

Die Daten dazu sind kriegsbedingt nicht vollständig und nicht immer ausführlich. watson zeigt die Situation auf einer Live-Karte anhand von aktuellen Informationen, sofern sie aus glaubwürdiger Quelle stammen oder von anderen Medien verifiziert worden sind. Die Karte wird laufend aktualisiert, unterhalb zeigen wir Bild- und Videomaterial zu einzelnen Anschlägen.

Kontaktangaben für Hinweise und Korrekturen Recherche-Hinweise können per E-Mail gemeldet werden. Es existiert ein PGP-Key für verschlüsselte Kommunikation. Alternativ freuen wir uns auch über Mitteilungen via Threema oder Telegram

Bilder und Videos von Angriffen

Video: watson/lea bloch

Raketeneinschlag bei Luzk

Twitter-Nutzer Andrey Zhukovv postete am Donnerstagmorgen ein Video bei Twitter, das einen Raketeneinschlag in der Stadt Luzk im Nordwesten der Ukraine zeigt.

Rauch über Internationalen Flughafen in Cherson

Die «New York Times» verifizierte ein Video vom 24. Februar 2022, auf dem steigender Rauch in der Nähe des internationalen Flughafens in Cherson zu sehen ist. Die Stadt liegt im Süden der Ukraine und grenzt an die Krim.

