Deutschland: Schule per sofort wegen Mpox-Infektionen geschlossen

Mpox? Hiessen die nicht mal Monkeypox?

Ja, das ist korrekt. Bis 2022 war die offizielle Bezeichnung für diese Unterart des Orthopox-Virus «Monkeypox», oder auf Deutsch «Affenpocken». Der Name stammt aus den 70er-Jahren und kommt daher, dass das Virus erstmals an Affen beobachtet wurde. 2022 beschloss die WHO, den Namen in «Mpox» zu ändern, um rassistischen Stigmata entgegenzuwirken.