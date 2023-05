Das Grüne Gewölbe in Dresden. Bild: keystone

Juwelendiebe von Dresden müssen mehrere Jahre hinter Gitter

Wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe in der ostdeutschen Stadt Dresden hat das dortige Landgericht fünf junge Männer aus dem Berliner Remmo-Clan verurteilt.

Die Richter verhängten am Dienstag Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren und vier Monaten und sechs Jahren und drei Monaten.

Der Kunstdiebstahl aus Sachsens Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten Diebstähle in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von 116.8 Millionen Euro und verursachten mehr als eine Million Euro Schaden. Sie hatten einen Stromverteilerkasten in der Altstadt sowie in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto in Brand gesetzt, um Spuren zu verwischen.

Der Grossteil der Beute war kurz vor Weihnachten 2022 zurückgegeben worden, allerdings teilweise beschädigt.

(sda/dpa)