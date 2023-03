Getötete Zwölfjährige in Deutschland: Zwei gleichaltrige Mädchen unter Tatverdacht

Die Polizei am Tatort in Freudenberg. Bild: keystone

Seit Sonntag ist das deutsche Bundesland Nordrheinwestfalen im Schockzustand. Der Auslöser: Der Leichenfund eines 12-jährigen Mädchens in einem Waldstück in der Ortschaft Freudenberg. Seither stellt sich die Frage: Was ist passiert?

Die Behörden gehen davon aus, dass das Mädchen eines gewaltsamen Todes gestorben ist. «Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist», sagte die Staatsanwaltschaft gestern.

Jetzt wurde bekannt: Unter Verdacht stehen zwei Mädchen. Nach dpa-Informationen sind sie zwölf und 13 Jahre alt. «Wir tappen nicht im Dunkeln», gab ein Polizist gemäss «Bild» zu Protokoll. Man habe diverse Gleichaltrige nach der Tat vernommen. Und laut der Boulevardzeitung haben sich danach die Hinweise verdichtet, dass zwei von ihnen mit dem Tod des Mädchens zu tun haben.

Noch ist der Fall aber wohl nicht geklärt. Diverse Dinge bereiten den Ermittlern Kopfzerbrechen. Zum Beispiel, warum die Leiche der 12-Jährigen in dem Waldstück gefunden wurde. Sie war eigentlich in die Gegenrichtung unterwegs gewesen, auf dem Heimweg vom Haus einer Freundin.

Auch ein stillgelegter Eisenbahntunnel spielt bei den Ermittlungen eine Rolle. Für Dienstag um 13.30 Uhr haben die Behörden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Koblenz eingeladen. Bis dahin werde man keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit geben, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Mädchen wurde am Samstag als vermisst gemeldet und erst am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen tot entdeckt. Nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Schülerin Opfer eines Gewaltverbrechens. Hinweise auf ein Sexualdelikt lagen ersten Angaben zufolge nicht vor. Ein Obduktionsergebnis wurde im Laufe des Dienstags erwartet.

(aeg/sda/dpa)