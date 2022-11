Mali-Abzug laut deutscher Politikerin ein Versagen von Europa

Vor Deutschland hatten bereits Frankreich, Grossbritannien und Dänemark den Abzug der eigenen Truppen angekündigt. Die derzeit 1200 Soldaten der Bundeswehr sollen nach einer Entscheidung der Bundesregierung bis zum Mai 2024 aus dem Uno-Einsatz Minusma in Mali abgezogen werden. Die Bundesregierung hat einen geordneten Abzug angekündigt. Zugleich wurde die Erwartung laut, dass die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union die Zeit nutzen sollen, um eine Nachfolge zu organisieren. (sda/dpa)

Diese 7 Nachhaltigkeits-Sünden nerven uns am meisten – wie sieht es bei dir aus?

Trotz strenger Massnahmen: Corona-Fallzahlen in China erreichen Jahres-Höchstwert

Pleite für Sarah Palin: Demokratin Peltola holt Kongresssitz in Alaska

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im deutschen Bundestag, Agnieszka Brugger, sieht in dem von der Ampel-Koalition vereinbarten Abzug der Bundeswehr aus Mali ein Versagen europäischer Politik.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Weil man nie genug Fernseher haben kann: der Black Friday in 13 verstörenden Szenen

Macron will mit Putin Kontakt aufnehmen ++ 80 Prozent Kiews ohne Strom und Wasser

Die unlustige Fussball-WM in Katar in 21 lustigen Memes

EU: 240'000 Menschen sterben vorzeitig wegen schlechter Luft

Rund 240'000 Menschen in der EU sind 2020 durch die Belastung der Luft in ihrer Umgebung mit Feinstaub vorzeitig gestorben. Diese Schätzzahl veröffentlichte die EU-Umweltagentur EEA am Donnerstag.

Menschen, die in Städten leben, sind demnach besonders gefährdet: Fast alle Stadtbewohner (96 Prozent) seien Feinstaubwerten ausgesetzt, die über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter liegen, hiess es.