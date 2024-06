Polizei bestätigt: Gefundene Kinderleiche ist Arian

Der autistische Junge ist seit dem 22. April vermisst worden. Arian war wochenlang intensiv mit Hunderten Einsatzkräften und Freiwilligen gesucht worden - auch auf der Wiese, auf der die Leiche am Montag bei Mäharbeiten auf einer Wiese gefunden worden war.

Die Polizei Rotenburg hat nun den traurigen Verdacht bestätigt: Die Obduktion der am Montag gefundenen Kinderleiche in Estorf im Landkreis Stade hat ergeben, dass es sich um den sechsjährige Arian aus Bremervörde handelt.

«Oranje-Horrorkabinett»: Elftal nach Österreich-Niederlage unter Beschuss in der Heimat

Gasly verlängert bei Alpine +++ Fünffache Olympiasiegerin Thompson-Herah nicht in Paris

Mann in St.Gallen schlägt Pitbull mit Axt tot

Eine umstrittene Fahne am Spiel der Schweizer Nati sorgt für Diskussionen

Julian Assange ist zurück in Australien – hier erfährst du alles über seine Rückkehr

Nach 14 Jahren juristischer Odyssee ist Wikileaks-Gründer Julian Assange als freier Mann nach Australien heimgekehrt. Der 52-Jährige landete am Mittwochabend (Ortszeit) mit einer Chartermaschine in der Hauptstadt Canberra. Zahlreiche Unterstützer jubelten, als Assange die Chartermaschine verliess. Der Australier winkte den Menschen lächelnd zu und reckte mehrmals eine Siegerfaust in den Himmel. Dann gab es ein emotionales Wiedersehen mit seiner Familie.