Einigung laut Gewerkschaft erzielt: Keine Bahnstreiks mehr in Deutschland

Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben eine Einigung in ihrem Tarifkonflikt erzielt. Dies teilte die GDL am Montagabend in einer Einladung zu einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Auch die Bahn lud für Dienstagvormittag zu einer Medienkonferenz «zum aktuellen Stand der Tarifrunde mit der GDL» ein.

Mehr folgt in Kürze ...

(sda/afp)