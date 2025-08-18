sonnig21°
Iran: Mehr als eine Million afghanische Flüchtlinge abgeschoben

epa12273252 Sheikh Abdul Rahman Rashid (C), the Deputy Minister of Professional Affairs of the Ministry of Refugees and Repatriation, speaks to journalists during a press conference, in Kabul, Afghani ...
Der stellvertretende Minister für «Flüchtlinge und Repatriierung» spricht während einer Pressekonferenz in Kabul, zu Journalisten. Afghanistan steht vor einer sich verschärfenden Flüchtlingskrise, da in den letzten drei Monaten über 1,8 Millionen Afghanen aus dem Iran abgeschoben wurden.Bild: keystone

18.08.2025, 11:4018.08.2025, 11:40
In den vergangenen sechs Monaten hat die iranische Regierung 1,2 Millionen afghanische Flüchtlinge abgeschoben. Laut Innenminister Eskandar Momeni müssen bis März nächsten Jahres weitere 800'000 und somit insgesamt zwei Millionen der sechs Millionen Afghanen das Land verlassen.

Diese Massnahme werde im gesetzlichen Rahmen für Ausländer ohne gültigen Aufenthaltsstatus durchgeführt und habe nichts mit «Fremdenfeindlichkeit» zu tun, so der Minister laut Nachrichtenagentur Irna.

Anhaltende Konflikte, extreme Armut und hohe Arbeitslosigkeit zwingen jedes Jahr viele Afghanen dazu, die 300 Kilometer lange Grenze zum Iran illegal zu überqueren. Viele der afghanischen Flüchtlinge sind in den Metropolen im Niedriglohnsektor beschäftigt, etwa in kleinen Supermärkten oder auf Baustellen. Sie gelten als fleissige und billige Arbeitskräfte.

Ein entscheidender Grund für die Massenabschiebungen und den Stopp weiterer Einreisen ist die desolate Wirtschaftslage und die hohe Arbeitslosigkeit im Iran. Das ölreiche Land steckt aufgrund des Atomstreits mit dem Westen und der damit verbundenen internationalen Sanktionen in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. (sda/dpa)

Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran
1 / 19
Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran
Der Auslöser für die Proteste war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige starb wohl, weil sie ihr Kopftuch nicht so getragen hatte, wie die iranischen Mullahs und das iranische Gesetz es für Frauen vorsehen. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Amini wurde zu einer Ikone im Kampf für Freiheit.
quelle: keystone / abedin taherkenareh
«Vergesst Afghanistan nicht» – die Situation junger Frauen in Afghanistan
