«Forderungen nach Abschiebung sind Opium für das Volk» – Experte über Attentat in Mannheim

In Deutschland werden Forderungen nach rigorosen Abschiebungen von Straftätern laut – auch der Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich hinter diese Massnahme. Extremismusexperte Dirk Baier steht dieser vermeintlichen Lösung skeptisch gegenüber.

Am Freitag griff Sulaiman A. in Mannheim den Islam-Gegner Michael Stürzenberger mit einem Messer an. Stürzenberger, Vorstandsmitglied der islamkritischen Bewegung Pax Europa, wurde dabei schwer verletzt, ebenso wie weitere Unterstützer. Kurz darauf tötete der Angreifer einen herbeigeeilten Polizisten.

Der Angriff sorgte deutschlandweit für Bestürzung. Und löst heftige Diskussionen über den Umgang mit islamistischem Terror aus. Der Deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach dem tödlichen Messerangriff ein striktes Vorgehen gegen Extremisten angekündigt.

Aber die Diskussionen gehen weit über den Umgang mit dem Terror hinaus – auch die deutsche Asylpolitik soll überdacht werden.

Grund: Die Sicherheitsbehörden hatten den Attentäter von Mannheim zwar nicht auf dem Radar, theoretisch hätte dieser aber bereits abgeschoben werden sollen. Er stammt offenbar aus Afghanistan, sein Asylantrag wurde abgelehnt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kam er 2013 als Jugendlicher nach Deutschland und stellte dort einen Asylantrag, der 2014 abgelehnt wurde. Dennoch verhängten die Behörden ein Abschiebeverbot, möglicherweise wegen der unsicheren Lage in Afghanistan und seines jungen Alters.

Bundeskanzler Scholz, der der SPD angehört, will die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen. Er hielt im Bundestag fest, dass das Innenministerium an der Umsetzung arbeite. Brisant: Solche Forderungen kannte man lange nur von rechten Politikern.

Das sagt der Extremismus-Experte

watson hat mit dem Extremismusexperten Dirk Baier über das Attentat in Mannheim und die Reaktionen darauf gesprochen. Er schätzt ein:

«Ich kann die Forderung nach rigorosen Abschiebungen verstehen; die Politik muss Stärke demonstrieren und auf solch schwere Gewalttaten reagieren. Es handelt sich aber meines Erachtens bei der Forderung um eine Art Opium fürs Volk, um einmal Marx zu zitieren. Die Massnahme der Abschiebung soll die wütende Volksseele beruhigen, wird aber nur einen geringen Effekt auf die Kriminalität in einer Gesellschaft haben.»

Das Beispiel des Mannheimer Extremisten zeigt das laut Baier gut: Der Attentäter sei bislang unauffällig gewesen. Er habe sich möglicherweise in den sozialen Medien problematische, radikalisierende Inhalte angesehen. Das alles hätte aber nicht gereicht, um eine Abschiebung zu legitimieren. «Menschen, die als Flüchtlinge hier leben, haben Schutzrechte, die nicht einfach aufgehoben werden können wegen kleinerer Verfehlungen», so Baier.

Prof. Dr. Dirk Baier ist Leiter des Instituts für Deliquenz und Kriminalprävention an der ZHAW. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Jugendkriminalität und Extremismus. Bild: zvg

Nach dem Begehen schwerer Straftaten und einer Verurteilung könne eine Abschiebung legitim sein, so wie das die Schweiz auch praktiziert. Aber das passiere erst nach der Tat – und ob der Täter nach Verbüssung seiner Haftstrafe überhaupt rückfällig wird, wisse man nicht, so Baier.

Die Hoffnung, dass rigorose Abschiebungen abschrecken sollen, funktioniere bekanntermassen nicht: «Harte Strafen haben entsprechend der kriminologischen Forschung keine abschreckende Wirkung.»

Baier erklärt: Wirklich hilfreiche Massnahmen zur Verhinderung von Gewalt seien andere, teurere Massnahmen. So brauche es eine mit ausreichend Ressourcen ausgestattete Polizei, die Radikalisierungsphänomene in den sozialen Medien besser verfolgen könne. Flächendeckende Gewaltprävention in den Schulen, was unter anderem heisst, die Schulsozialarbeit und Schulpsychologie zu stärken, sei ebenfalls nötig. Und zuletzt würden auch gute Bildungs- und Ausbildungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen der Radikalisierung entgegenwirken.

Baier ergänzt: «Auch dies scheint mir wichtig, zu betonen: Diese teureren, längerfristigen Massnahmen können nie ganz verhindern, dass einzelne Menschen derart radikalisiert werden, dass sie eine Gewalttat begehen. Absolute Sicherheit gibt es nicht.»

Debatte auf Schweiz übergeschwappt

In der Schweiz ist nach dem Attentat in Mannheim ebenfalls die Debatte über den korrekten Umgang mit terroristischen Akten und islamistische Radikalisierung erneut entflammt. Auch hierzulande ist das Thema emotional aufgeladen: Nicht lange ist es her, als ein 15-jähriger Schweizer einen 50-jährigen orthodoxen jüdischen Mann im Zürcher Kreis 2 mit einem Messer attackiert hatte. Der Angriff in Zürich im März war ebenfalls mutmasslich islamistisch motiviert.

Der SP-Co-Präsident Cédric Wermuth kritisiert das Attentat in Mannheim auf der Plattform X scharf. Er schreibt, dass man die rechtsextreme Gewalt bekämpfen müsse – egal ob sie islamistisch motiviert sei oder faschistisch.

Unter dem Wermuths Post entbrannte eine heftige Diskussion. Allen voran kommentierte der SVP-Nationalrat und Hardliner Andreas Glarner: «Ach so, der Täter ist wohl ein rechtsextremer Islamist … Die ungehinderte, unkontrollierte Zuwanderungspolitik der Linken und Netten ist doch der Grund für solch abscheuliche Taten!»