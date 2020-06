Monatelang hartnäckiger Husten: Ärzte finden Münze in der Lunge eines Patienten

International

Monatelang Husten: Ärzte finden Münze in der Lunge eines Patienten



«Glück im Unglück», so betitelte die Sankt-Barbara-Klinik im deutschen Hamm eine Pressemitteilung am Montag.

Es geht um einen Patienten, der monatelang über hartnäckigen Husten klagte. Als der Mann Mitte Mai in die Klinik kam, sei ein Fremdkörper in seiner Lunge entdeckt worden.

Im Röntgenbild und der Computertomografie-Darstellung (CT) sahen die Ärzte einen «röntgendichten Fremdkörper, wahrscheinlich aus Metall» und Anzeichen für eine Lungenentzündung, teilte Chefarzt Markus Unnewehr mit. Mit einer sogenannten Lungenspiegelung konnte der Gegenstand entfernt werden.

Zum Vorschein kam: eine alte Geldmünze. Genau gesagt: eine Ein-Cent-Münze.

Geldstück beim Dart-Spielen verschluckt

Was da genau in seiner Lunge steckte, war bis zum Eingriff auch für den Patienten ein grosses Rätsel. «Er hat noch mit dem Anästhesisten gewitzelt, ob sie nicht Wetten abschliessen sollten», sagte eine Sprecherin der Klinik der Deutschen Presse-Agentur. Das nach dem Eingriff ramponierte Geldstück trage der Patient nun im Portemonnaie mit sich – als Glücksbringer.

Der Mann hatte das Ein-Cent-Stück im Januar beim Dart-Spielen versehentlich verschluckt und dann vergessen.

«Mein Kumpel hat mir auf den Rücken geklopft, ich habe mich kurz erschrocken und die Münze, mit der ich am Mund gespielt habe, verschluckt. Was rein geht, findet den Weg auch wieder raus, dachte ich und habe mir weiter keine Gedanken gemacht», zitierte die Klinik den Patienten in der Mitteilung.

Ein heftiger Husten trieb ihn dann doch zum Arzt. Mittlerweile gehe es dem Mann nach dem Eingriff wieder gut, teilte die Klinik mit.

Münzen in der Lunge sind selten

Fremdkörper in der Lunge seien für die Ärzte selten, aber keine Besonderheit. Münzen seien allerdings eine Rarität, vor allem über einen langen Zeitraum.

bild: st. barbara-klinik hamm-heessen gmbh

Ein Bild der Münze zeigt auch, wie zersetzt das Geldstück bereits war. «Euro-Cent-Münzen bestehen aus einem Stahlkern und einer dünnen Kupferschicht. Diese ist nicht sehr beständig und korrodiert schnell. Wir nehmen an, dass unter anderem die Abwehrsubstanzen im Bronchialsekret der Münze zugesetzt haben», erklärte Chefarzt Unnewehr.

