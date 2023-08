Am Montag soll vor dem Landgericht Hamburg das Urteil verkündet werden. Bis dahin will sich die Staatsanwaltschaft nicht äussern, teilt Sprecherin Liddy Oechtering t-online mit. Danach werde die Staatsanwaltschaft den Fall neu bewerten.

Das reichte: In ihrem Plädoyer forderte die Verteidigung auf Freispruch, die Nebenklage schloss sich an, auch die Staatsanwaltschaft ruderte nun zurück, hält die Frau nun ebenfalls für unschuldig. Ihre Begründung, laut «Hamburger Morgenpost» : Die Bewertung des Tatverdachts habe sich geändert.

Im Laufe des Prozesses brach die Anklage wegen Mordes mehr und mehr in sich zusammen. Auch weil der Ermordete an seinem letzten Tag Streit mit einer anderen Person hatte, die von der Staatsanwaltschaft nicht vernommen wurde.

«Was wäre geschehen, wenn die Verteidigung nicht auf eigene Faust und eigene Kosten dieses Gutachten in Auftrag gegeben hätte?», fragte Verteidigerin Fenna Busmann daraufhin in ihrem Plädoyer. So zitiert sie die taz.

Mutter und Sohn durften sich die ersten Monate gar nicht sehen, später nur sporadisch. Alle Anträge auf eine gemeinsame Unterbringung der beiden wurden abgelehnt. Dabei wäre das möglich in gewesen: In Hamburg-Billwerder gibt es eine Abteilung für genau solche Fälle.

Die Opfer: Julia B. und ihr kleiner Sohn Miguel*. Monatelang war sie inhaftiert. Der Vorwurf: Mord aus Habgier. Angeblich soll sie einen ehemaligen Restaurantbesitzer in seiner Wohnung ermordet haben. Im neunten Monat schwanger, mit blossen Händen. Der Beweis: Die Staatsanwaltschaft hatte ihre DNA unter einem Fingernagel und an der Kleidung des Getöteten gefunden.

«Grösste Nessie-Suche seit Jahrzehnten» beginnt in Schottland

Lebt im Loch Ness wirklich ein Seeungeheuer? In Schottland hat am Samstag die vermutlich grösste Suche nach Nessie seit Jahrzehnten begonnen. Dutzende Freiwillige aus aller Welt postierten sich am Samstagmorgen bei teils strömendem Regen an 17 Beobachtungsposten rund um den berühmten See in den Highlands. Tagsüber sollten Boote mit spezieller Technik wie einem Hydrophon – einer Art Unterwassermikrofon – über den Loch Ness kreuzen. Auch der Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkameras war geplant.