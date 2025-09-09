wechselnd bewölkt16°
Stromausfall in Berlin vermutlich politisch motivierter Anschlag

Stromausfall in Berlin – Vermutlich politisch motivierter Anschlag

09.09.2025, 10:5509.09.2025, 10:55
Ein umfangreicher Stromausfall im Südosten Berlins ist nach erster Einschätzung der Polizei vermutlich durch einen politisch motivierten Brandanschlag von Extremisten verursacht worden.

22.06.2024, Berlin: Die Berliner Polizei steht am U-Bahnhof Kottbusser Tor. Ein Mann ist im Zwischendeck erstochen worden. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Rund 43 000 Haushalte hatten seit der Nacht keinen Strom mehr. (Symbolbild)Bild: keystone

Hinweise darauf seien die Wahl der beiden Strommasten als Anschlagsziel und das Vorgehen der Täter, hiess es von der Polizei in der deutschen Hauptstadt.

Unklare Täterschaft

Aus welcher politischen Richtung die Täter kommen könnten, sei zunächst noch unbekannt. Die Ermittlungen übernahm der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts. Noch ist unklar, wie lange der Stromausfall dauert. «Wir bereiten uns darauf vor, dass es länger dauern kann», sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Alarm war um 3.00 Uhr eingegangen. Eine Stunde brauchten Feuerwehrleute, um den Brand zu löschen. An den beiden hohen Strommasten waren dicke Leitungen durch das Feuer beschädigt und teilweise zerstört worden. Die Täter setzten nach ersten Erkenntnissen einen sogenannten Brandbeschleuniger, also etwa Benzin, ein.

Tausende Haushalte betroffen

43'000 Haushalte hatten seit der Nacht keinen Strom mehr. 3'000 Firmen und anderes Gewerbe waren ebenfalls betroffen. Die Feuerwehr kümmerte sich um zwei Pflegeheime. Mehrere Patienten wurden in Krankenhäuser verlegt.

Kriminaltechniker untersuchten am Morgen den Tatort im Berliner Stadtteil Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick. Polizisten regelten an Kreuzungen mit ausgefallenen Ampeln den Verkehr. «Wir sind auch sonst auf den Strassen präsent, um ansprechbar zu sein», sagte eine Polizeisprecherin. Die Situation sei aber ruhig, es gebe keine vermehrten Unfälle oder sonstigen Zwischenfälle.

In Berlin kommt es immer wieder zu Stromausfällen, allerdings von kleinerem Ausmass. «Diese Dimension ist die absolute Ausnahme», sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin. (sda/dpa)

