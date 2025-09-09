Bild: watson

Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻

Dem Laubbläser geht es demnächst an den Kragen: Gewisse Stadtzürcher sind ob des Lärms des Pustegeräts derart erbost, dass sie ihn bei der kommenden Abstimmung am 28. September verbieten lassen wollen. Konkret wäre die Nutzung des Laubbläsers dann nur noch in den Monaten Oktober, November und Dezember erlaubt.

Oder hier etwas anders erzählt:

Da könnte man jetzt aber auf Ideen kommen. Also wenn wir den Laubbläser in Zürich verbieten, dann könnten wir ja auch gleich ...

Richtig. Man könnte so vieles.

Stellt euch vor, man könnte und würde alles verbieten, was nervt. Wir haben uns mal im watson-Büro umgehört, was da so infrage käme.

Dinge, die auch noch abgeschafft gehören:

Lebkuchen und Weihnachtsgebäck in den Supermarkt-Regalen, kaum sind die Sommerferien vorbei

Madeleine Sigrist

Boom-Boxen in Badis oder öffentlichen Plätzen

Adrian Bürgler



Leute, die im ÖV per Lautsprecher telefonieren

Adrian Bürgler



Raucher an ÖV-Haltestellen, insbesondere am frühen Morgen

Adrian Bürgler​

Gopf, Ben. Bild: Keystone/watson

House Music in Bars

Oliver Baroni



House Music ganz generell

Oliver Baroni​

E-Töffs auf Velowegen

Corsin Manser



E-Töffs auf Trottoirs

Corsin Manser



E-Töffs gleich überall verbieten (weil sei halt einfach auch scheisse aussehen.)

Corsin Manser



E-Trottis

Amber Vetter

Ambers Rant gibt es auch als Video:

Video: watson

Handys am Esstisch

Patrick Toggweiler



Vuvuzelas

Patrick Toggweiler

Temu-Werbung

Patrick Toggweiler



Döner (mit alles) im ÖV

Daniel Schurter

Das riecht dann etwa so. Bild: Keystone/watson

Post-its in der Waschküche

(Madeleine Sigrist)

Das Entfernen von Post-its in der Waschküche

(Madeleine Sigrist)

Linkedin-Posts, so ganz generell

(Madeleine Sigrist)

Yoga-Posen auf Dating-Apps

Oliver Baroni

Gemeint ist sowas:

Dialoger! Ihr wisst schon, jene Frauen und Männer mit ihren mobilen Stehpulten und Roll-Up-Bannern, die dir immer zum dümmsten Zeitpunkt und am dümmsten Ort den Weg versperren, dich schon von Weitem ins Visier nehmen und abfangen und dir dann irgendeine Spende ab- oder irgendein Abo aufschnorren wollen. Am Bahnhof, zum Beispiel, wenn man auf den Zug hetzt. NEIN, ICH HAB GRAD KEINE MINUTE! Und danach musst du dann auch noch ein schlechtes Gewissen haben, weil du sie ignoriert hast, wobei sie einen ja quasi dazu zwingen, denn ein freundliches Nein akzeptieren sie nicht, arbeiten sie doch auf Provision, weswegen sie nichts unversucht lassen und jede Lücke in deiner Verteidigung nutzen, um dich in ein Gespräch zu verwickeln und dir doch noch etwas anzudrehen.

Lucas Zollinger

Koriander

Lucas Zollinger​

Und was würdest du verbieten? Schreib deine ... Ach. Wir wissen, dass du diesen Teil des Artikels gar nicht mehr liest, dafür bist du viel zu hässig ;-)

