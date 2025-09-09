wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Leben
User Unser

Zum Laubbläserverbot: Was sollte man noch verbieten?

Zum Laubbläserverbot: Was sollte man noch verbieten?
Bild: watson
User Unser

Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻

09.09.2025, 19:4609.09.2025, 19:46
Mehr «Leben»

Dem Laubbläser geht es demnächst an den Kragen: Gewisse Stadtzürcher sind ob des Lärms des Pustegeräts derart erbost, dass sie ihn bei der kommenden Abstimmung am 28. September verbieten lassen wollen. Konkret wäre die Nutzung des Laubbläsers dann nur noch in den Monaten Oktober, November und Dezember erlaubt.

Oder hier etwas anders erzählt:

Wäää-äää-äääng-ngngng. (Du darfst dreimal raten, worum es in diesem Artikel geht)

Da könnte man jetzt aber auf Ideen kommen. Also wenn wir den Laubbläser in Zürich verbieten, dann könnten wir ja auch gleich ...

Richtig. Man könnte so vieles.

Stellt euch vor, man könnte und würde alles verbieten, was nervt. Wir haben uns mal im watson-Büro umgehört, was da so infrage käme.

Dinge, die auch noch abgeschafft gehören:

  • Lebkuchen und Weihnachtsgebäck in den Supermarkt-Regalen, kaum sind die Sommerferien vorbei
    Madeleine Sigrist
  • Boom-Boxen in Badis oder öffentlichen Plätzen
    Adrian Bürgler
  • Leute, die im ÖV per Lautsprecher telefonieren
    Adrian Bürgler
  • Raucher an ÖV-Haltestellen, insbesondere am frühen Morgen
    Adrian Bürgler
Ben Affleck raucht in Zermatt, der Sack
Gopf, Ben.Bild: Keystone/watson
  • House Music in Bars
    Oliver Baroni
  • House Music ganz generell
    Oliver Baroni​
  • E-Töffs auf Velowegen
    Corsin Manser
  • E-Töffs auf Trottoirs
    Corsin Manser
  • E-Töffs gleich überall verbieten (weil sei halt einfach auch scheisse aussehen.)
    Corsin Manser
  • E-Trottis
    Amber Vetter

Ambers Rant gibt es auch als Video:

Video: watson
  • Handys am Esstisch
    Patrick Toggweiler
  • Vuvuzelas
    Patrick Toggweiler
  • Temu-Werbung
    Patrick Toggweiler
  • Döner (mit alles) im ÖV
    Daniel Schurter
Doener im Zug Schweiz
Das riecht dann etwa so.Bild: Keystone/watson
  • Post-its in der Waschküche
    (Madeleine Sigrist)
  • Das Entfernen von Post-its in der Waschküche
    (Madeleine Sigrist)
  • Linkedin-Posts, so ganz generell
    (Madeleine Sigrist)
  • Yoga-Posen auf Dating-Apps
    Oliver Baroni

Gemeint ist sowas:

Yoga GIrls auf Tinder
Bild: reddit/tinder/watson
  • Dialoger! Ihr wisst schon, jene Frauen und Männer mit ihren mobilen Stehpulten und Roll-Up-Bannern, die dir immer zum dümmsten Zeitpunkt und am dümmsten Ort den Weg versperren, dich schon von Weitem ins Visier nehmen und abfangen und dir dann irgendeine Spende ab- oder irgendein Abo aufschnorren wollen. Am Bahnhof, zum Beispiel, wenn man auf den Zug hetzt. NEIN, ICH HAB GRAD KEINE MINUTE! Und danach musst du dann auch noch ein schlechtes Gewissen haben, weil du sie ignoriert hast, wobei sie einen ja quasi dazu zwingen, denn ein freundliches Nein akzeptieren sie nicht, arbeiten sie doch auf Provision, weswegen sie nichts unversucht lassen und jede Lücke in deiner Verteidigung nutzen, um dich in ein Gespräch zu verwickeln und dir doch noch etwas anzudrehen.
    Lucas Zollinger
  • Koriander
    Lucas Zollinger​
Und was würdest du verbieten? Schreib deine ... Ach. Wir wissen, dass du diesen Teil des Artikels gar nicht mehr liest, dafür bist du viel zu hässig ;-)

Mehr Dinge, die man darf und nicht darf:

So fährst du, der Pöbel, richtig in der 1. Klasse – die 15 goldenen Regeln

Oder hier im Video:

So begrüsst man sich in der Schweiz – ein kurioser Kennenlern-Knigge

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent, Lya Saxer

(sim)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Leute, die Sicherheit nicht so ernst nehmen, wie sie sollten
1 / 57
Leute, die Sicherheit nicht so ernst nehmen, wie sie sollten
Person 1: «Hey, Toni, du wurdest gefeuert?»Toni: «Ja, aber keine Ahnung, warum. Die Chefin muss mich auf dem Kieker haben ...»Auch Toni: ​
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So schreibst du einen Kommentar bei watson
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Trumps weisse USA: Dorf schliesst Schwarze, Schwule und Nicht-Christen aus
5
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
Meistgeteilt
1
Russische Chefpropagandistin offenbar schwer krank
2
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
3
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
4
Puerto Rico erwartet Kampfjet Stationierung ++ Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen
5
Sperre für Diakité nach Einspruch erhöht +++ Schweizerinnen testen gegen Kanada
Manchmal ist weniger mehr – eine Beweisführung anhand von 6 Beispielen aus Italien
Dies ist keine neue Erkenntnis. Aber bei meinem jüngsten Italien-Roadtrip wurde ich wieder mal daran erinnert:
Zur Story