Fail-Dienstag

Error 404: Fail-Dienstag not found

Ein ganz schlechter Witz, wir entschuldigen uns untertänigst. Mit dem Fail-Dienstag wird doch kein Schindluder betrieben, pfui!

Zur Entschuldigung und als Wiedergutmachung folgen hier nun die lustigsten GIFs und Bilder, die uns das Internet die letzten Tage serviert hat.

Wir wünschen ganz viel Freude!

Beginnen wir mit: Frühstück.

Oder auch nicht. :-(

Das Interview der Woche funktioniert sogar ohne Ton.

Wofür ein Umzugs-Unternehmen anheuern, wenn man auch selbst zügle kann?

Und hier lehrt uns Grosspapi eine weitere wichtige Lektion:

Bescheissen lohnt sich nicht.

Warum man dienstags nicht verreisen sollte:

Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Video in den Faildienstag nehmen sollen. Aber wir glauben: Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Ausserdem lachen wir nicht über Kinder :-)

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Fail für die Hundis, die sich auf die Torte gefreut hatten, vermutlich.

Dramatische Katze der Woche:

Eine nicht minder dramatische tapfere Katze:

Es ist Herbst, bald ist wieder jene schreckliche Zeit ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Bei wem war es gestern auch so kalt?

Schweinekalt.

Oh, ein Rätsel: was könnte das sein?

Welche Art Belag soll das mittlere Ding darstellen?

Hallo. Bild: instagram

Auch hier ist der Name des Gerichtes eher mysteriös.

Passend dazu eine leckere Slideshow:

Wie, da musst du sogar noch selbst kochen?

Schnäppchen der Woche! Jetzt zugreifen und sparen!

Bild: instagram

Bald sind wir reich!

RIP.

In meinem neuen Haus wurden die Käfer an der Wand buchstäblich übermalt.

Bild: reddit

Tattoo der Woche (von einem Football-Fan, nehmen wir an?)

Vermutlich ein Win. Wir lassen das einfach mal so stehen.

Dazu fällt uns nun auch nichts mehr ein.

Hab den Veloweg dekoriert, Boss!

Alt, aber Bein.

Dieser «Filter» ist niemals nicht lustig:

Uuuund ...

... tschüss!

Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Bonus-Win

Manchmal muss man sich einfach selbst in den Arsch treten.

Wie wäre es, wenn du nun deinen Input in die Kommentare posten würdest? Wir glauben, das wäre wunderbar. Lasst es uns tun!

