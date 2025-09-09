bedeckt15°
Fail-Dienstag

Die besten Fails der Woche? Gibt es nur hier, beim Fail-Dienstag

Error 404: Fail-Dienstag not found

09.09.2025, 04:42
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Ein ganz schlechter Witz, wir entschuldigen uns untertänigst. Mit dem Fail-Dienstag wird doch kein Schindluder betrieben, pfui!

Zur Entschuldigung und als Wiedergutmachung folgen hier nun die lustigsten GIFs und Bilder, die uns das Internet die letzten Tage serviert hat.

Wir wünschen ganz viel Freude!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Beginnen wir mit: Frühstück.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oder auch nicht. :-(

Und du? Dabei?

Das Interview der Woche funktioniert sogar ohne Ton.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wofür ein Umzugs-Unternehmen anheuern, wenn man auch selbst zügle kann?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und hier lehrt uns Grosspapi eine weitere wichtige Lektion:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bescheissen lohnt sich nicht.

Warum man dienstags nicht verreisen sollte:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Video in den Faildienstag nehmen sollen. Aber wir glauben: Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ausserdem lachen wir nicht über Kinder :-)

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Fail für die Hundis, die sich auf die Torte gefreut hatten, vermutlich.

Dramatische Katze der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Eine nicht minder dramatische tapfere Katze:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es ist Herbst, bald ist wieder jene schreckliche Zeit ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Bei wem war es gestern auch so kalt?

Die lustigsten Fails der Woche: Kaltes Wetter
Bild: reddit

Schweinekalt.

Die lustigsten Bilder der Woche: Kaltes Wetter
Bild: reddit

Oh, ein Rätsel: was könnte das sein?

Die lustigsten Fails der Woche: Menü und fragwürdige Zutat
Bild: instagram

Welche Art Belag soll das mittlere Ding darstellen?

Die lustigsten Fails der Woche: Menü und fragwürdige Zutat
Hallo.Bild: instagram

Auch hier ist der Name des Gerichtes eher mysteriös.

Übersetzungs-Fail
Bild: imgur

Passend dazu eine leckere Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 28
Wenn die Tourismusbranche auf Google-Translate setzt
Wie, da musst du sogar noch selbst kochen?
quelle: twitter
Schnäppchen der Woche! Jetzt zugreifen und sparen!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Bald sind wir reich!

RIP.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Bild: reddit

In meinem neuen Haus wurden die Käfer an der Wand buchstäblich übermalt.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Bild: reddit
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern

Tattoo der Woche (von einem Football-Fan, nehmen wir an?)

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo Fail der Woche
Bild: reddit

Vermutlich ein Win. Wir lassen das einfach mal so stehen.

Die lustigsten fails der Woche: Hund und Katze
Bild: instagram

Dazu fällt uns nun auch nichts mehr ein.

Die lustigsten Fails der Woche: Brötchen im Auto
Bild: reddit

Hab den Veloweg dekoriert, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Veloweg
Bild: reddit

Alt, aber Bein.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dieser «Filter» ist niemals nicht lustig:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Bonus-Win

Manchmal muss man sich einfach selbst in den Arsch treten.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Wie wäre es, wenn du nun deinen Input in die Kommentare posten würdest? Wir glauben, das wäre wunderbar. Lasst es uns tun!

Vorher darfst du natürlich noch einen Blick ins Archiv wagen:

