Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern

Ein neues, wundervolles Bilderlisticle aus der Kategorie «Nicht mein Job».

Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern

Falls du mal wieder das Gefühl hast, dass deine Kolleg:innen in der Firma alle Idioten sind: Hier kommen ein paar Bilder von fertiggestellten Arbeiten, bei denen jemand seine Aufgabe offenbar nicht ernst genommen hat.

Gleich findest du deine eigenen Arbeitsgspänli wieder fleissig, kompetent und sympathisch – möglicherweise.

Wer auch immer sich für diese Variante entschieden hat, hatte offenbar keine Zeit zu verlieren.

Oder vielleicht möchte man sich alle Eventualitäten offenhalten und das Ding später umtauschen.

UPS-Mann hat gelesen und die Notiz offenbar für ignorierenswert empfunden.

UPS-Mann, wir sind zuhause. Bitte laut klopfen, danke.

Unten rechts auf der Verpackung steht noch «Schweizer Käse» geschrieben. Eine verdammte Frechheit ist das.

Eine Beleidigung gar!

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist hier eher so ... individuell.

Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Okidoki.

An diesem Bild ist so vieles falsch.

Willkommen in der Weihnachtszeit – dein Text

Ein sehr abenteuerlicher Weg für alle Nicht-Fussgänger.

Der Job ist bestimmt nicht leicht.

Der Sprecher des Präsidenten sagt, er könne nicht für den Präsidenten sprechen

Auch dieser Weg ist eher beschwerlich.

Oder wie es der Reddit-User so passend titelte:

essaT-sgnilbeiL.

Hab die Strasse neu geteert, Boss!

Das ist wirklich sehr ... schlau.

Das ist für eine Überraschungs-Party für meine Mutter, und wir wohnen zusammen. Bitte schaut, dass die Verpackung nicht zu auffällig aussieht.

Ein Sichtschutz ist es vielleicht nicht. Aber möglicherweise ein Spritz-Schutz?

Um fair zu sein: Wer schon mal eine Schaufensterpuppe angezogen hat, weiss, dass das nicht so einfach ist.

Wer auch immer dieses Hotelzimmer eingerichtet hat: 👏🏻

Pisa ... Rom ... Hauptsache Frankreich, nicht wahr?

Hab das Frucht-Foto ausgedruckt und aufgestellt, Boss!

Ein wundervoller Klassiker:

Was sollte man auch tun, wenn das Auto im Weg steht?

Dieses Plakat im ÖV mag auf den ersten Blick nicht verkehrt aussehen.

Aber spätestens auf den zweiten:

Es wird immer solche Menschen geben.

Notausgang – bitte frei halten.

Der neue Herd ist installiert, hurra!

Wir wissen nicht genau, was er tut. Vielleicht hat es ja einen guten Grund?

Oh, einen sehr spitzfindigen Mitarbeiter haben wir hier!

Wenn der Auftrag lautete, den Parkplatz neu zu bemalen, wurde er nicht unrichtig umgesetzt.

Mein Boss meinte, ich solle was aufhängen

Den Abfall zuerst aufheben, bevor man drübermalt? Nicht mein Job.

Nur ein kleines Detail.

Ungefähr: Stehe der rechten auf Seite.

Damit es nicht zu Verwirrungen kommt: Die Taschenhaken sind tatsächlich auf der Aussenseite angebracht.

Auch im Buchladen, besonders in der düsteren Ecke, ist es wichtig, akkurat zu arbeiten.

Finde ein neues Hobby!

(sim)

