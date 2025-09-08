wechselnd bewölkt13°
Dumm gelaufen

Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern

Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern

Ein neues, wundervolles Bilderlisticle aus der Kategorie «Nicht mein Job».
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern

Falls du mal wieder das Gefühl hast, dass deine Kolleg:innen in der Firma alle Idioten sind: Hier kommen ein paar Bilder von fertiggestellten Arbeiten, bei denen jemand seine Aufgabe offenbar nicht ernst genommen hat.

Ein neues, wundervolles Bilderlisticle aus der Kategorie «Nicht mein Job».

Gleich findest du deine eigenen Arbeitsgspänli wieder fleissig, kompetent und sympathisch – möglicherweise.

Wer auch immer sich für diese Variante entschieden hat, hatte offenbar keine Zeit zu verlieren.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Bild: reddit

Oder vielleicht möchte man sich alle Eventualitäten offenhalten und das Ding später umtauschen.

UPS-Mann hat gelesen und die Notiz offenbar für ignorierenswert empfunden.

Unten rechts auf der Verpackung steht noch «Schweizer Käse» geschrieben. Eine verdammte Frechheit ist das.

Bild: reddit
Bild: reddit

Eine Beleidigung gar!

Bild: reddit

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist hier eher so ... individuell.

Bild: reddit
Bild: reddit
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Bild: reddit

Okidoki.

Bild: reddit

An diesem Bild ist so vieles falsch.

Willkommen in der Weihnachtszeit – dein Text

Bild: reddit

Bild: reddit

Ein sehr abenteuerlicher Weg für alle Nicht-Fussgänger.

Bild: reddit

Der Job ist bestimmt nicht leicht.

Der Sprecher des Präsidenten sagt, er könne nicht für den Präsidenten sprechen

Bild: reddit
Bild: reddit

Auch dieser Weg ist eher beschwerlich.

Oder wie es der Reddit-User so passend titelte:

Bild: reddit

essaT-sgnilbeiL.

Bild: reddit
Bild: reddit
Bild: reddit

Hab die Strasse neu geteert, Boss!

Das ist wirklich sehr ... schlau.

Bild: reddit
Bild: reddit

Das ist für eine Überraschungs-Party für meine Mutter, und wir wohnen zusammen. Bitte schaut, dass die Verpackung nicht zu auffällig aussieht.

Bild: reddit

Ein Sichtschutz ist es vielleicht nicht. Aber möglicherweise ein Spritz-Schutz?

Bild: reddit

Um fair zu sein: Wer schon mal eine Schaufensterpuppe angezogen hat, weiss, dass das nicht so einfach ist.

Bild: reddit
Bild: reddit

An diesem Bild ist so vieles falsch.

Bild: reddit

Wer auch immer dieses Hotelzimmer eingerichtet hat: 👏🏻

Bild: reddit
Bild: reddit

Pisa ... Rom ... Hauptsache Frankreich, nicht wahr?

Hab das Frucht-Foto ausgedruckt und aufgestellt, Boss!

Ein wundervoller Klassiker:

Bild: reddit
Bild: reddit
Bild: reddit
Bild: reddit

Was sollte man auch tun, wenn das Auto im Weg steht?

Bild: reddit

Dieses Plakat im ÖV mag auf den ersten Blick nicht verkehrt aussehen.

Bild: reddit

Aber spätestens auf den zweiten:

Es wird immer solche Menschen geben.

Bild: reddit

Notausgang – bitte frei halten.

Bild: reddit
Bild: reddit

Der neue Herd ist installiert, hurra!

Wir wissen nicht genau, was er tut. Vielleicht hat es ja einen guten Grund?

Bild: reddit

Bild: reddit
Bild: reddit

Bild: reddit

Oh, einen sehr spitzfindigen Mitarbeiter haben wir hier!

Bild: reddit

Wenn der Auftrag lautete, den Parkplatz neu zu bemalen, wurde er nicht unrichtig umgesetzt.

Mein Boss meinte, ich solle was aufhängen

Bild: reddit
Bild: reddit

Den Abfall zuerst aufheben, bevor man drübermalt? Nicht mein Job.

Bild: reddit

Nur ein kleines Detail.

Bild: reddit

Ungefähr: Stehe der rechten auf Seite.

Bild: reddit

Damit es nicht zu Verwirrungen kommt: Die Taschenhaken sind tatsächlich auf der Aussenseite angebracht.

Bild: reddit
Bild: reddit

Auch im Buchladen, besonders in der düsteren Ecke, ist es wichtig, akkurat zu arbeiten.

Bild: reddit
Bild: reddit

Finde ein neues Hobby!

Weitere Fails, über die du dich amüsieren könntest:

Bild: reddit

(sim)

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit

Bild: reddit
Bild: reddit

Bild: reddit

