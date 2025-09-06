Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach bei Waldshut D

Rettungskräfte wurden gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen gerufen. bild: BRK News

Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen D sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hiess es von der Polizei.

Lauchringen ist weniger als 10 Kilometer von der Schweizer Gemeinde Koblenz AG entfernt.

Rettungskräfte wurden dem Sprecher zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen gerufen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien 26 Menschen im Laden gewesen – Kunden und Personal. Das Gebäude wurde geräumt.

Von dem Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts betroffen, sagte der Polizeisprecher. Am frühen Abend sprach er von einer «statischen Lage». Er rechnete nicht mit weiteren Verletzten oder gar Toten. Vermisst wurde niemand.

Der Polizeisprecher ging davon aus, dass die Statik des Gebäudes im Verlauf des Abends die Einsatzkräfte beschäftigen werde. Experten müssten nun prüfen, ob und wann das Gebäude betreten werden dürfe und wie hoch die Gefahr sei, dass weitere Dachteile einstürzten. (sda/dpa)