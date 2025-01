Libyer nach Anschlagsverdacht in Deutschland freigelassen

Der mutmassliche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) solle «einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag mit Schusswaffen» geplant haben, hatte die Bundesanwaltschaft damals mitgeteilt. Der Fall hatte im Oktober für grosse Diskussionen in Deutschland gesorgt. (sda/afp)

«Jack the Ripper»: Nachfahrin von Opfer fordert Wiederaufnahme des Falls

Mehr als 135 Jahre nach den grausamen Morden von «Jack the Ripper» in London hat die Nachfahrin eines seiner Opfer neue Ermittlungen gefordert. Die Zeit sei reif für eine Wiederaufnahme des Falls, sagte Karen Miller in einem am Montag veröffentlichten Interview der «Daily Mail».