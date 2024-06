Deutschland: Scholz besorgt über Ausgang der Wahl in Frankreich

Scholz betonte: «Darüber entscheiden die Französinnen und Franzosen.» In den Gremien, in denen er als Kanzler sitze, werde er weiterhin den französischen Präsidenten Emmanuel Macron sehen. Trotzdem wäre es eine Veränderung.

Kanzler Olaf Scholz hat sich besorgt über den möglichen Ausgang der kurzfristig angesetzten Parlamentswahl im wichtigen EU-Partnerland Frankreich geäussert. «Ich mache mir Sorgen wegen der Wahlen in Frankreich», sagte der SPD-Politiker am Sonntag im Sommerinterview der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin». Er hoffe, «dass Parteien, die nicht Le Pen sind», erfolgreich seien, erläuterte er mit Blick auf die rechtsnationale Partei Rassemblement National von Marine Le Pen.

Kanzler Olaf Scholz am Samstag in Hamburg.

Kanzler Olaf Scholz am Samstag in Hamburg. Bild: keystone

Der britische Rechtspopulist Nigel Farage hat dem Westen eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gegeben. «Wir haben den Krieg provoziert», sagte der Chef der Partei Reform UK in einem am Freitagabend ausgestrahlten BBC-Interview. Mit Verweis auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin ergänzte er: «Natürlich ist es seine Schuld.»