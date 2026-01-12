bedeckt-1°
Frankfurter Flughafen streicht wegen Wetter zahlreiche Flüge

12.01.2026, 07:0912.01.2026, 07:09

Am Frankfurter Flughafen sind am Montag in der Früh angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen zahlreiche Flüge gestrichen worden. Von den im Tagesverlauf geplanten 1052 Flügen seien 98 annulliert, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport.

ARCHIV - 23.03.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Lufthansa-Flugzeuge sind am Frankfurter Flughafen abgestellt. Die Lufthansa parkt hier in der Corona-Krise ueberfluessige Flugzeuge. (Zu dpa &quot;Lufthans ...
Die Passagiere würden dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen. (Symbolbild)Bild: dpa Pool

Die Zahl könne im Tagesverlauf noch steigen, sagte die Sprecherin von Fraport zur deutschen Nachrichtenagentur DPA. Der Flughafen starte mit einem «angespannten Winterbetrieb» in den Tag, man rechne mit erheblichen Beeinträchtigungen. Der grosse Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien 34 Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.

Die Passagiere würden dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen, für die Anreise entsprechend der Wetterlage mehr Zeit einzuplanen. Zudem sollten sie mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal am Frankfurter Flughafen sein, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Tag eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Hessens herausgegeben. (sda/apa/dpa)

