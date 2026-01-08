Video: watson/Emanuella Kälin

Skifahren am Strand oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen dem Wintereinbruch

Europa erlebt derzeit einen Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen und eisigen Temperaturen, durch den weite Teile des Kontinents lahmgelegt werden.

Schwere Schneefälle und Glätte verursachen in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Grossbritannien ein Verkehrschaos.

In Paris kam es zu Staus von über 1000 km Länge, der Flughafen Schiphol in Amsterdam meldet Hunderte Ausfälle und viele Schulen bleiben geschlossen. Im Norden Schottlands wurde der Notstand ausgerufen.

Dennoch gibt es einige, die der Kälte trotzen und den Schnee feiern:

