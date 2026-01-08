immer wieder Schnee
Starker Wintereinbruch in Europa – Leute feiern es

Video: watson/Emanuella Kälin

Skifahren am Strand oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen dem Wintereinbruch

08.01.2026, 11:0308.01.2026, 11:03

Europa erlebt derzeit einen Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen und eisigen Temperaturen, durch den weite Teile des Kontinents lahmgelegt werden.

Schwere Schneefälle und Glätte verursachen in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Grossbritannien ein Verkehrschaos.

In Paris kam es zu Staus von über 1000 km Länge, der Flughafen Schiphol in Amsterdam meldet Hunderte Ausfälle und viele Schulen bleiben geschlossen. Im Norden Schottlands wurde der Notstand ausgerufen.

Dennoch gibt es einige, die der Kälte trotzen und den Schnee feiern:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

