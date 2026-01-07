sonnig-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Reisen

Wegen Minustemperaturen müssen Flugzeuge in Zürich enteist werden

An aircraft of Swiss airlines is de-iced at the airport Zurich as temperatures across the country fell below zero degrees, on Wednesday, January 7, 2026 in Zurich Kloten. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Ein Flugzeug der Swiss Airlines wird am Flughafen Zürich enteist.Bild: keystone

Mögliche Verspätungen: Wegen Minustemperaturen müssen Flugzeuge in Zürich enteist werden

07.01.2026, 16:2107.01.2026, 16:21

Die kalten Wintertage verursachen Mehrarbeit am Flughafen Zürich. Damit der Betrieb aufrecht erhalten werden kann, müssen die Flugzeuge enteist werden. Verspätungen können nicht ausgeschlossen werden.

Schnee und Eis auf den Tragflächen beeinflusst die Aerodynamik und damit den Auftrieb. Deshalb sind derzeit so genannte Deicing-Teams am Flughafen Zürich im Einsatz, also Enteisungsteams.

«An einzelnen Tagen werden weit über 100 Enteisungen durchgeführt»

Häufig betroffen seien Flugzeuge, die über Nacht draussen gestanden hätten, erklärt eine Sprecherin der Enteisungsteams von Swissport. In den frühen Morgenstunden komme es daher zu vielen Enteisungen. Ebenso am späten Abend, wenn die Temperaturen wieder sinken.

«An einzelnen Tagen werden weit über 100 Enteisungen am Flughafen Zürich durchgeführt», sagte sie. Seit Oktober führte Swissport bereits 1700 De-Icings durch. Ob die Massnahme nötig ist, entscheidet jeweils die Pilotin oder der Pilot.

An aircraft of Swiss airlines is de-iced at the airport Zurich as temperatures across the country fell below zero degrees, on Wednesday, January 7, 2026 in Zurich Kloten. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Die Enteisung kann bis zu 30 Minuten dauern.Bild: keystone

Je nach Flugzeugtyp und Wettersituation dauert der Enteisungsprozess zwischen drei und vier Minuten. Bei Frost kann das Prozedere aber auch 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen, wenn das Flugzeug zusätzlich von Schnee befreit werden muss. «Verspätungen können nicht ausgeschlossen werden», sagte ein Flughafensprecher auf Anfrage von Keystone-SDA.

Flüge trotz Nachtsperre

Wegen des Winterwetters können Flüge vereinzelt auch mit einer Ausnahmebewilligung während der Nachtsperre starten oder landen. «Es handelt sich um ein paar wenige Flüge pro Woche», sagte der Sprcher.

Auf die anhaltend kalten Temperaturen sei der Flughafen Zürich insgesamt gut vorbereitet. «Der Betrieb verläuft aktuell stabil.» Ob dies so bleibt, hängt vom Wetter in den kommenden Tagen ab. Bei intensivem Schneefall mit Scheeräumungen auf den Pisten und Vorfeldern könnten Verspätungen nicht vermieden werden. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Skurrilitäten siehst du nur am Flughafen
1 / 49
Diese Skurrilitäten siehst du nur am Flughafen
Es ist ja schlau, seinen Koffer zu personalisieren, aber ob das die ganze Familie so sieht?
quelle: twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swiss-Flugzeug spuckt auf Piste in Boston Flammen und muss Start abbrechen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Recherche zur neuen Armeepistole P320 zeigt: Eigentlich sollte Glock zum Zug kommen
Die Schweizer Armee wollte die Glock 17 als neue Standard-Dienstwaffe. Doch die Verantwortlichen beim Bund entschieden anders. Armee-interne Dokumente zeigen, was hinter dem Entscheid steckt.
Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) und die Schweizer Armee wollen eine neue Armeepistole beschaffen und haben sich dabei für ein umstrittenes Modell des US-Herstellers SIG Sauer entschieden, das in der Schweiz zusammengebaut werden soll.
Zur Story