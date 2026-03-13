wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
International
Iran

Iran-Krieg: Israel und die USA setzen wohl verstärkt auf KI-Systeme

March 10, 2026, Tehran, Iran: Rescue teams from the Iranian Red Crescent Society IRCS are working at the site of a building damaged by an airstrike in Resalat Square, Tehran. The United States and Isr ...
Teheran: Israel und die USA bombardieren die iranische Hauptstadt seit Wochen.Bild: MAGO/Ircs

Iran-Krieg: Israel und die USA setzen wohl verstärkt auf KI-Systeme

KI übernimmt im Krieg gegen Iran eine wachsende Rolle. Israel und die USA sollen Systeme einsetzen, die Ziele deutlich schneller identifizieren können als Menschen.
13.03.2026, 19:2513.03.2026, 19:25
Ein Artikel von
t-online

Künstliche Intelligenz spielt nach einem Bericht des «Wall Street Journal» eine wachsende Rolle im Krieg gegen Iran. Demnach setzen die USA und Israel verschiedene KI-Systeme ein, um militärische Operationen schneller zu planen und durchzuführen. Die Technologie hilft unter anderem dabei, Geheimdienstinformationen auszuwerten, mögliche Ziele zu identifizieren und Schäden nach Angriffen zu analysieren.

Militärische Planer versprechen sich davon vor allem einen Zeitvorteil. KI könne grosse Datenmengen auswerten, die für menschliche Analysten kaum zu bewältigen seien. Laut US-Offizieren können Menschen oft nur einen kleinen Teil der gesammelten Geheimdienstinformationen prüfen. Systeme mit maschinellem Lernen könnten dagegen Kommunikationsdaten, Satellitenbilder oder Videoaufnahmen automatisiert durchsuchen und Hinweise auf mögliche Ziele liefern.

Kritiker warnen vor Fehleinschätzungen

Auch bei der Einsatzplanung kommt die Technologie zum Einsatz. KI-Modelle können unterschiedliche Szenarien durchspielen und berechnen, welche Kombination aus Waffen, Flugrouten und Logistik die grössten Erfolgsaussichten hat. So sollen sich komplexe Planungen deutlich schneller anpassen lassen als bisher.

Kritiker warnen jedoch vor möglichen Fehlentscheidungen – die dann weder von Menschen überprüft noch deren möglicherweise schwerwiegenden Folgen verhindert werden können. In dem Bericht wird etwa auf einen mutmasslichen Angriff verwiesen, bei dem nach Einschätzung von US-Ermittlern möglicherweise Dutzende Kinder an einer iranischen Schule getötet wurden. Auch im Gaza-Krieg wurde immer wieder der Verdacht geäussert, Israel wähle seine Ziele mithilfe einer Künstlichen Intelligenz aus – die allerdings nicht zweifelsfrei zuverlässig sei. (nil)

Verwendete Quellen:

  • wsj.com: "How AI Is Turbocharging the War in Iran" (kostenpflichtig) (Englisch)
Iran schiesst gegen Trump: «Niemand kann uns von der WM ausschliessen»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 25
Iran-Krieg in Bildern

Der Krieg im Iran hat zur Folge, dass die Ölpreise weltweit steigen.
quelle: keystone / altaf qadri
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neues Video zeigt den Öltanker-Angriff aus Iranischer Sicht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Schüsse an US-Uni: FBI untersucht Fall als Terrorakt
Die Bundespolizei FBI ermittelt nach den tödlichen Schüssen an einer US-Universität im Bundesstaat Virginia wegen Terrorverdachts. Das schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X. Der Schütze habe eine Person getötet und zwei verletzt. Der Angreifer sei auch gestorben.
Zur Story