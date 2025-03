Günther Jauch kann mit seinem Abi-Schnitt nur bedingt beeindrucken. Bild: screenshot rtl

«Wer wird Millionär?»: Günther Jauch enthüllt seinen Abitur-Durchschnitt

Bei «Wer wird Millionär?» ging es am Montagabend nicht nur um das Wissen der Kandidaten. Plötzlich wurde der Schulabschluss des Moderators Thema.

Jennifer Doemkes / t-online

Seit mehr als 25 Jahren ist Günther Jauch Gastgeber der RTL-Erfolgsshow «Wer wird Millionär?». Er ist dafür bekannt, seinen Kandidaten während der Quizrunden die ein oder andere persönliche Anekdote zu entlocken. Dabei plaudert der sonst sehr auf seine Privatsphäre bedachte Moderator auch gelegentlich ein Detail aus seinem Leben aus.

Am Montagabend rückte er jedoch eher unfreiwillig in den Fokus – als ein Joker aus dem Publikum ihn vorzuführen versuchte. Alexander Krewer sollte eigentlich Kandidatin Natalie bei der 16'000-Euro-Frage helfen. Diese lautete: «Zu Quasimodos Freunden in Disneys 'Der Glöckner von Notre-Dame' zählen passenderweise die steinernen Gargoyles ...?» Er entschied sich für Antwort C: «Victor und Hugo», sprach die Namen jedoch nicht wie im Original französisch aus.

Günther Jauch konnte sich eine Korrektur nicht verkneifen. «Ich habe nie Französisch in der Schule gehabt», verteidigte sich der Joker. «Ich auch nur in Massen», entgegnete der Moderator – und bekam daraufhin eine Retourkutsche. «Abidurchschnitt 3,4, Herr Jauch», stichelte Alexander Krewer in Richtung des 68-Jährigen. Der hakte nach: «Sie?» – «Nein, Sie!», behauptete der Gast. «Das war mal eine Millionenfrage in der App.»

«Das ist eine Verleumdung»

Das wollte Günther Jauch nicht so stehen lassen und polterte: «Das ist eine Verleumdung. Das bestreite ich. Niemals! Ich weise das mit Abstand und Empörung zurück.» Mit einem Grinsen fügte er dann hinzu:

«Mit dieser Gräuel-Propaganda, die hier heute wieder verbreitet wird, räume ich jetzt mal endgültig auf: Ich hatte einen Abiturdurchschnitt von 3,1.»

Nach dieser Enthüllung wandte er sich wieder dem Wissen der Kandidaten zu, denn zumindest hatte Alexander Krewer als Zusatzjoker die richtige Antwort gegeben. Damit gewann er nicht nur für sich selbst 500 Euro, sondern verhalf auch Natalie Böhner zur nächsten Runde.

Verwendete Quellen: