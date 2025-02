Bild: keystone

Deutschland: Bus kollidiert mit mehreren Autos – 13 Verletzte

In Hemer, in Nordrhein-Westfalen, kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Die Polizei teilte mit, dass ein Bus am Vormittag in der Innenstadt aus noch unbekannten Gründen mit mehreren parkierten Autos und einem Baum kollidierte, dann über die Strasse fuhr und mit weiteren Fahrzeugen zusammenstiess.

Dabei landete ein Auto im Schaufenster einer Pizzeria, berichtet «20 Minuten». Der Linienbus rollte weiter, bis er vor einer Hauswand zum Stehen kam. Insgesamt haben sich dabei 13 Personen verletzt. Der Busfahrer und eine 19-jährige Beifahrerin schweben in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. (nzu)