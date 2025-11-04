Yanic Konan Niederhäuser gehört zumindest vorläufig nicht mehr zum Kader der Los Angeles Clippers. Der Freiburger, dem zuletzt eine Knöchelverletzung zu schaffen gemacht hat, kommt nach einem Entscheid der Verantwortlichen der Franchise aus Kalifornien nunmehr in der zweitklassigen G League beim Farmteam San Diego Clippers zum Einsatz. (abu/sda)
Xhaka trifft erstmals für Sunderland +++ Niederhäuser muss ins Farmteam
Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
Niederhäuser im Farmteam
Houston Rockets weiter im Hoch
Die Houston Rockets setzen in der NBA ihre Erfolgsserie fort. Die Mannschaft mit Clint Capela kommt mit dem 110:102 im Texaner Duell zuhause gegen die Dallas Mavericks zum vierten Sieg hintereinander. Capela hatte in seiner Bilanz vier Punkte und acht Rebounds stehen.
Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George mussten sich dagegen ein weiteres Mal geschlagen geben. Das Team aus der Hauptstadt bezog mit dem 102:119 gegen die New York Knicks im Madison Square Garden die sechste Niederlage im siebten Spiel der Saison, die fünfte am Stück. (abu/sda)
Xhaka trifft erstmals für Sunderland
Sunderland mit Captain Granit Xhaka bleibt in der Premier League zuhause weiter ungeschlagen. In der Partie am Montagabend gegen Everton gelang dem Aufsteiger ein 1:1.
Nachdem Everton bereits in der 15. Minute das 1:0 erzielte, war es Xhaka selbst, der kurz nach der Pause zum 1:1 ausglich. Nach drei Assists in dieser Saison ist es Xhakas erstes Tor, das er in der Meisterschaft für Sunderland erzielte. Dank des Unentschiedens liegt Sunderland nach zehn Spieltagen mit 18 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle. Besser sind lediglich Liverpool, Manchester City, und Xhakas ehemaliger Klub Arsenal.
Sunderland - Everton 1:1 (0:1)
Tore: 15. Ndiaye 0:1. 46. Xhaka 1:1.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka. (abu/sda)
😤 Leading by example!— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 4, 2025
Granit Xhaka's first Sunderland goal 🤩 pic.twitter.com/NUfCQbxeby
Rybakina bereits in den Halbfinals, auch Anisimova gewinnt
Amanda Anisimova und Jelena Rybakina feiern an den WTA Finals in Riad Siege. Zudem darf sich Rybakina bereits über den Halbfinaleinzug freuen.
Im ersten Spiel des Tages gewann Rybakina überraschend überlegen gegen Iga Swiatek. Während die Polin den ersten Satz noch für sich entscheiden konnte, war Rybakina in der Folge deutlich überlegen. Die Kasachin sicherte sich den Sieg schliesslich in drei Sätzen mit 3:6, 6:1 und 6:0.
In der Partie zwischen den US-Amerikanerinnen Anisimova und Madison Keys gewann Anisimova klar mit 4:6, 6:3, 6:2. Damit ist Keys, die auch ihre erste Partie verlor, bereits ausgeschieden.
Jelena Rybakina steht hingegen bereits sicher in den Halbfinals. Dies, weil sie als einzige Spielerin ihrer Gruppe bereits zweimal gewann.
Am 5. November wird in der Partie zwischen Swiatek und Anisimova dann das zweite Halbfinalticket vergeben. Beide haben bisher einmal gewonnen. (lyn/sda)
Wawrinka gewinnt in Athen
Stan Wawrinka gewinnt in der ersten Runde des ATP-250er-Turniers in Athen gegen Botic van de Zandschulp. Der Waadtländer siegt in drei Sätzen mit 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Nachdem die ehemalige Weltnummer 3 im ersten Satz noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte, spielte Wawrinka in den folgenden beiden Sätzen auf Augenhöhe mit dem Niederländer. Im entscheidenden Moment gelang Wawrinka dann das Break zum 6:5 im dritten Satz, das er auch bestätigte.
Nach 2:20 Stunden entschied Wawrinka damit auch das zweite Aufeinandertreffen mit van de Zandschulp für sich. Das erste lag bereits fünf Jahre zurück. Im August 2020 spielten die beiden an einem Challenger-Turnier in Prag gegeneinander, Wawrinka gewann mit 6:3, 6:3.
Dank dieses Sieges trifft Wawrinka nun in den Achtelfinals in Athen auf Lorenzo Musetti. Der Italiener belegt auf der Weltrangliste den neunten Platz. (lyn/sda)
Freuler fällt mit Schlüsselbeinfraktur aus
Der Schweizer Mittelfeldspieler Remo Freuler fällt bis auf Weiteres aus. Der 33-Jährige hat sich eine «verschobene Fraktur des rechten Schlüsselbeins» zugezogen, wie sein Klub Bologna mitteilt. Die Verletzung zog sich Freuler am Sonntag beim 3:1-Sieg seines Teams gegen Parma bei einem «unglücklichen Zusammenprall» zu. Er wird in den nächsten Tagen operiert.
Die genaue Genesungszeit ist nicht bekannt, man darf jedoch davon ausgehen, dass er mindestens vier bis sechs Wochen ausfällt. Damit fehlt er nicht nur seinem Klub in der Serie A, sondern verpasst auch den kommenden Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft, in dem es für das Team von Murat Yakin um die WM-Qualifikation geht. (nih/sda)
Sasivari neuer Rappi-Trainer
Der FC Rapperswil-Jona holt als Nachfolger von Trainer Davide Sesa, von dem sich die St.Galler am Samstag nach dreieinhalb Jahren einvernehmlich getrennt haben, Selcuk Sasivari.
Der 36-jährige Sasivari wirkte seit Sommer 2024 als Assistent von Mattia Croci-Torti beim FC Lugano. Die Tessiner stellten den Schweizer für den Chef-Job beim Challenge-League-Klub in Rapperswil frei. (ram/sda)
Drei Neue fürs Länderturnier in Finnland
Eishockey-Nationalcoach Patrick Fischer musste für das Vierländerturnier in Tampere von dieser Woche drei Mutationen vornehmen. Dominik Egli, Théo Rochette und Jonas Taibel mussten verletzt absagen. Nachnominiert wurden Verteidiger Giancarlo Chanton (Servette, Bild) sowie die Stürmer Justin Sigrist (ZSC Lions) und Dario Simion (Lugano). (ram/sda)
