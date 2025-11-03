freundlich12°
DE | FR
burger
Videos
International

Barack Obama kritisiert die aktuelle US-Regierung scharf

Video: watson/lucas zollinger

«Buht nicht, das hören sie nicht! Geht wählen!» – Obama mobilisiert in den USA

03.11.2025, 14:1603.11.2025, 14:26

Am Dienstag, 4. November, wählen die US-Bundesstaaten New Jersey und Virginia ihren neuen Gouverneur oder ihre neue Gouverneurin. Für Politologinnen und Politologen wird der Ausgang dieser Wahlen jeweils herangezogen, um auf die politische Stimmung im Land zu schliessen.

In New Jersey haben die Demokraten Mikie Sherrill für den Gouverneursposten nominiert. Es dürfte auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den republikanischen Kandidaten Jack Ciattarelli herauslaufen. Vielleicht auch deshalb haben die Demokraten am Wochenende nochmal ein Ass aus dem Ärmel gezaubert: Ex-Präsident Barack Obama trat an einer Rally in Newark, der grössten Stadt des Bundesstaates, auf. Dort rechnete er mit der aktuellen US-Regierung unter Donald Trump ab. Hier ein paar Ausschnitte seiner Rede:

Video: watson/lucas zollinger

Obama wies auf viele der Missstände hin, welche die Medien in den vergangenen Wochen und Monaten in den USA beschäftigten. Darunter etwa, dass unter dem aktuellen Präsidenten erfahrene Staatsanwälte durch Trump-Loyalisten ersetzt worden seien, dass das Justizministerium dazu missbraucht würde, die politischen Gegner der Republikaner zu verfolgen. Ebenfalls thematisiert wurde der Umgang mit dem Militär, der Nationalgarde und der Zoll- und Einwanderungsbehörde «ICE».

«Es ist, als wäre jeder Tag Halloween, aber es sind nur die Streiche, ohne die Süssigkeiten.»
Barack Obama zur aktuellen politischen Lage in den USA.

Auch Robert F. Kennedy, der Gesundheitsminister der USA, bekam sein Fett weg. So lehne dieser die Wissenschaft ab und verbreite stattdessen Quacksalberei.

Immer, wenn die aufgepeitschte Menge wegen Obamas Anschuldigungen begann zu buhen, wies der 64-Jährige sie an, aufzuhören. «Buht nicht! Das hören sie nicht. Geht abstimmen! Eure Stimmen bei den Wahlen werden sie hören», so der Ex-Präsident.

Video: twitter

Als Obama dann auf Trumps Einsatz von absurden KI-Videos auf Social Media zu sprechen kam, buhte die Menge trotzdem. Dem Ex-Präsidenten zufolge war es aber auch hier nicht angebracht: «Er will euch damit nur ablenken, damit ihr nicht merkt, dass euer Leben immer noch nicht besser geworden ist.» (lzo)

Mehr aus den USA:

Mehr Videos aus den USA:

Chellie Pingree äussert sich zum drohenden SNAP-Ende: «Etwas vom Grausamsten, das ich je gesehen habe»

Video: watson/Lucas Zollinger

Trump wirkt während Japan-Besuch sichtlich verloren

Video: watson/Lucas Zollinger

«Er wird 2028 Präsident sein» – Politberater Steve Bannon prophezeit dritte Amtszeit für Trump

Video: youtube/the economist
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die unbeliebtesten US-Präsidenten
1 / 16
Das waren die unbeliebtesten US-Präsidenten
Waaas? Kennedy? Natürlich nicht! Wir beginnen mit dem Beliebtesten! John F. Kennedy, ausgerechnet er, der 1963 Opfer eines Attentats wurde, war der beliebteste US-Präsident aller Zeiten.
quelle: epa / abbie rowe / national park service handout
Auf Facebook teilenAuf X teilen
USA: Boom oder Bubble – soll ich jetzt investieren, Jens Korte?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge +++ OKC dominiert schon wieder die NBA
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage
Diese 80-Jährige hat gerade als älteste Frau einen Ironman abgeschlossen
Am 11. Oktober fanden auf Big Island im US-Bundesstaat Hawai'i die diesjährigen Ironman-Weltmeisterschaften statt. Dabei kam es zu einem bemerkenswerten Rekord: Nach 16 Stunden, 45 Minuten und 26 Sekunden ging die US-Amerikanerin Natalie Grabow über die Ziellinie. Die 80-Jährige ist damit die älteste Finisherin, die der Wettkampf bisher hatte. Sie löst Cherie Gruenfeld ab, die das Rennen 2022 mit 78 Jahren beendete.
Zur Story