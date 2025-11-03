freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FCZ, GC, FC Winterthur: Die 3 Zürcher Klubs sind Letzte der Super League

Traditional Swiss zuercher geschnetzeltes with roesti offered as close-up in a wrought-iron pan xkwx Zuricher geschnetzeltes, zurcher geschnetzeltes, geschnetzeltes, veal, strips, roesti, hash browns, ...
Rösti und Kalbfleisch-Streifen an Weisswein-Rahmsauce: Ein Genuss.Bild: www.imago-images.de

Menü 1: Züri Gschnätzlets

Der Anti-Züri-Reflex schlägt mit voller Härte zu. Die drei Zürcher Klubs belegen in der Super League die letzten drei Plätze. Da kriegt der Rest der Schweiz gleich Appetit auf mehr.
03.11.2025, 14:3703.11.2025, 14:37
Ralf Meile
Ralf Meile

Als Menü 1 steht Zürcher Geschnetzeltes auf der Karte. Zwölf Runden sind in der Super League absolviert und auf den hintersten Plätzen der Tabelle finden wir:

10. FC Zürich
11. Grasshopper Club Zürich
12. FC Winterthur

Die Fans der Suedkurve zeigen ein Transparent mit der Aufschrift &quot;Goend go dusche - s&#039;Problem isch noed nur ufem Platz&quot;, nach der Niederlage im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Su ...
Der Abschiedsgruss der Südkurve an die Spieler des FC Zürich nach der Heimniederlage gegen Lausanne am Samstag.Bild: keystone

Ereignisreiche Wochen

Zwei der drei Klubs haben bereits den Trainer ausgetauscht. Beim FCZ lief die Zeit des Niederländers Mitchell van der Gaag, der erst zu Saisonbeginn als «absolute Wunschlösung» verpflichtet worden war, früh ab. Von aussen gilt Sportchef Milos Malenovic als Hauptschuldiger an der Misere. Präsident Ancillo Canepa sieht das anders und verteidigt ihn gegen jede Kritik.

Winterthur trennte sich von Uli Forte, der den FCW in der vergangenen Saison noch auf wundersame Weise vor dem Abstieg retten konnte. Unter Nachfolger Patrick Rahmen gelang dem Schlusslicht am Sonntag beim 4:2 gegen Servette endlich der erste Saisonsieg. Mehr als der Klassenerhalt war in Winterthur nie das Ziel – und bei GC inzwischen wohl auch nicht mehr.

Bei den Grasshoppers ist ein Trainerwechsel kein Thema. In Niederhasli ist sich Sportchef Alain Sutter bewusst, dass der Rekordmeister kleinere Brötchen backen muss. Konsequent setzt GC auf junge Spieler, das Durchschnittsalter von Gerald Scheiblehners Startelf betrug am Sonntag 22,5 Jahre. Manchmal geht das gut, so wie beim 3:3 gegen YB. Manchmal geht das komplett in die Hosen, so wie davor beim 0:5 in St.Gallen und am Sonntag beim 0:6 in Luzern.

Imourane Hassane (GC) ist enttaeuscht nach dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Luzern, FCL, und dem Grasshopper Club Zuerich, GC, am Sonntag, 2. November 2025 in de ...
GC-Spieler Imourane Hassane schleicht nach der Klatsche in Luzern vom Feld.Bild: keystone

Fusion zu M-Budget Zurich?

Diese Bilanz des Grauens lässt auch den Rest der Schweiz nicht kalt. Zürich und all seine Klubs am Boden – das sieht man in den anderen 25 Kantonen gerne. Wenn Zürich schon mit seinen Banken, dem Flughafen oder den Medien den Ton im Land angibt, tut das der geschundenen Basler, Ostschweizer, Berner, Walliser oder welschen Seele einfach gut.

Sollte diese Krise fortdauern, müssten womöglich Schritte ergriffen werden. Wie wäre eine eigene Zürcher Meisterschaft? Nur deren Sieger dürfte in der Super League mitspielen, so wie die OLMA jeweils einen Gastkanton einlädt und Australien am ESC mitsingen darf.

Grossmuenster, Boegg, Globi und Zueri Leu auf Stelzen beim traditionellen Umzug an der 80. OLMA Schweizer Messe fuer Landwirtschaft und Ernaehrung, am Samstag, 14. Oktober 2023, in St. Gallen. Die Mes ...
Der Zürcher Böögg beim Umzug des OLMA-Gastkantons Zürich vor zwei Jahren.Bild: keystone

Wenn das nicht fruchtet, erlebt früher oder später die Debatte über eine Fusion ihr Comeback – dieses Mal gleich im Dreierpack. Erst recht, wenn das neue Stadtzürcher Stadion weiterhin auf sich warten lässt. Dann würde das einzige echte Fussballstadion des Kantons, die Schützenwiese, zur Heimat von M-Budget Zurich werden, dem Farmteam von Red Bull Basel.

Oder findet schon jetzt eine Zusammenarbeit statt, klammheimlich, unter Federführung der Zürcher Fussball-Illuminati? Ein Fan erwähnte am Wochenende im Letzigrund eine Telegram-Gruppe mit brisanter Diskussion. Demnach kursiere eine Verschwörungstheorie, wonach sich die drei Klubs darauf geeinigt haben, die Punkte in den Direktduellen von nun an dem FCZ zuzuschanzen – einer muss ja den Kanton retten.

Als nächstes ein Direktduell

Am Samstag kommt es bereits zu einer kantonalen Vorausscheidung: Winterthur empfängt GC. Mit einem Sieg könnte der Tabellenletzte bis auf einen Punkt an den Gegner herankommen und den Abstiegskampf spannend machen.

Der Rest der Schweiz schaut genüsslich zu. Zürcher Geschnetzeltes schmeckt einfach zu gut – da darf es ruhig noch einen Nachschlag geben.

Di Giusto überragt alle – Luzern und Winti dominieren das Team der Runde
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
XY Sätze, mit denen du jeden Zürcher in Nu auf die Palme bringst
1 / 25
XY Sätze, mit denen du jeden Zürcher in Nu auf die Palme bringst
«Die Hauptstadt ist ja wohl immer noch Bern!»
quelle: keystone / edi engeler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Hört auf, Zürcher als arrogant zu beschimpfen!»
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge +++ OKC dominiert schon wieder die NBA
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage
Shaqiri-Foul sorgt für Diskussionen – FCB-Star kommt mit Gelb davon
0:0 endete am Sonntagnachmittag das Super-League-Spitzenspiel zwischen YB und dem FC Basel. Für die Young Boys war das im ersten Spiel unter dem wieder verpflichteten Trainer Gerardo Seoane eher ein gewonnener Punkt: Die Berner mussten nach einem Platzverweis gegen Armin Gigovic (48. Minute) fast die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger bestreiten. Gigovic war nach einem Foul gegen Xherdan Shaqiri vom Platz geflogen.
Zur Story