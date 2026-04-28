Razzia gegen Hells Angels in Deutschland: 2,5 Millionen Euro sichergestellt

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Bei den Razzien gegen Hells-Angels-Rocker im Westen Deutschlands haben die Ermittlungsbehörden Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sichergestellt.

Das sagte der Innenminister des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, vor Journalisten in Düsseldorf. Laut Reul hatten Ermittlungen zu organisierter Kriminalität zu dem Hells-Angels-Ableger in der Stadt Leverkusen geführt.

Verdacht auf Drogenhandel

Es gebe 44 Beschuldigte im Alter von 21 bis 59 Jahren, so Reul. Der Präsident des relativ neu gegründeten Chapters Leverkusen wurde festgenommen, gegen ihn liegt laut Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl vor. In der Werkstatt des Präsidenten in Langenfeld habe man zahlreiche Motorräder der Marke Harley-Davidson gefunden, sagte Reul. Man kläre nun, wem die gehören. Ausserdem habe man Waffen gefunden und ein Bankschliessfach in Lünen durchsucht.

«Erste Hinweise lassen auch auf einen profitorientierten Anbau von Betäubungsmitteln schliessen», erklärte der Minister. Rockerclubs hätten nichts mit «Motorradromantik» zu tun, so Reul. Vielmehr gehe es um organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Waffen oder Schutzgelderpressung. Wenn man da mitmache, müsse man damit rechnen, «dass die Polizei morgens im Schlafzimmer steht. Nicht als Gast, sondern mit einem Durchsuchungsbeschluss.»

Grosse Razzia in 28 Städten

Mit einer grossangelegten Razzia ging die Polizei am Dienstag im Westen Deutschlands gegen die Rockergruppe vor. 1200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz, erklärte das Innenministerium des Bundeslands Nordrhein-Westfalen am Morgen. Zuvor hatte die Behörde den Verein «Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen» verboten. Der Präsident des Ablegers wurde festgenommen, gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.

Es handelt sich laut Ministerium um einen der grössten Einsätze zur Bekämpfung der Rockerkriminalität in der Geschichte Deutschlands. Demnach werden seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Objekte durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz.

Federführend sind die Polizei Düsseldorf und die Spezial-Staatsanwaltschaft der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS) in Nordrhein-Westfalen. Es geht bei dem Ermittlungsverfahren unter anderem um den Verdacht der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie der räuberischen Erpressung.

Um 4 Uhr ging es los

In Langenfeld wurde laut den Ermittlern ein 46 Jahre alter Beschuldigter festgenommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) handelt es sich um den Präsidenten der Hells Angels in Leverkusen. Gegen den 46-Jährigen liegt laut ZeOS ein Haftbefehl vor.

Die Durchsuchungen in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern begannen um 4 Uhr und dauerten zunächst an. Neben der Suche nach Beweisen geht es der Polizei bei der grossangelegten Aktion auch um die Sicherung von Vermögenswerten. Bei einer früheren Razzia gegen die Rocker waren unter anderem Motorräder und Bargeld beschlagnahmt worden.

Hells Angels sind grösster Rocker-Club in NRW

In Nordrhein-Westfalen waren in den vergangenen Jahren bereits andere Hells-Angels-Ableger («Chapter») verboten worden. Wie die Zeitung «Neue Westfälische» vor wenigen Tagen berichtete, hatten die Hells Angels zuletzt 29 Chapter in dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland. Mit 469 Mitgliedern sei der Club zuletzt stark gewachsen – unter anderem durch Überläufer der verfeindeten «Bandidos».

Damit waren die Hells Angels personell bislang die grösste Rocker-Gruppe in Nordrhein-Westfalen – vor den Freeway Riders mit 403 Mitgliedern in 37 Chaptern. (sda/dpa)