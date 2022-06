Polizisten US-Bundesstaat Arizona lassen Mann in See ertrinken

Waffen-Weitergabe für Ukraine: «Der Bundesrat versteckt sich hinter Paragrafen»

Sollen in der Schweiz hergestellte Rüstungsgüter an die Ukraine weitergeben werden dürfen? Oder wenigstens an Staaten, die zuvor ihr eigenes Kriegsmaterial an die Ukraine gegeben haben? Mitte-Ständerat Pirmin Bischof, Präsident der Aussenpolitischen Kommission, kritisiert die Blockade des Bundesrats – und will im Parlament Gas geben.

Der Bundesrat hält bei der Weitergabe von Rüstungsgütern an seiner restriktiven Praxis. Können Sie das nachvollziehen ?

Pirmin Bischof: Ich habe den Eindruck: Der Bundesrat versteckt sich hinter Paragrafen und drückt sich davor, auf diese eminent politische Frage hin einen politischen Entscheid zu fällen.