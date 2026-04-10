Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 70'000 Euro. Bild: KEYSTONE

Dieb klaut in Deutschland systematisch Einkaufswagen – Schaden im fünfstelligen Bereich

Ein Mann klaut wohl mit System Einkaufswagen – um sich zu bereichern. Laut Polizei liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich.

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In Mannheim in Deutschland soll ein 58-Jähriger mehr als 300 Einkaufswagen gestohlen haben – und bei einem Schrotthändler zum Metallpreis verkauft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 70'000 Euro.

Der Verdächtige sei am Mittwochabend auf frischer Tat ertappt worden: Er habe gerade auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums Einkaufswagen in sein Fahrzeug geladen, als er von einem Zeugen beobachtet wurde. Der Mann sei schliesslich von einer Streife festgenommen worden. Weitere Wagen hatte der 58-Jährige schon zum Abtransport bereitgestellt, hiess es weiter.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits hunderte Einkaufswagen des Einkaufszentrums gestohlen hatte. Weitere Beweismittel habe die Polizei bei einer Durchsuchung seiner Wohnung und seines Autos nicht sicherstellen können. Der Polizei ist aktuell nicht klar, welcher Schrotthändler die Einkaufswagen gekauft hat.