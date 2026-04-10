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Buckelwal Timmy hat weitere Nacht überlebt

Buckelwal Timmy hat weitere Nacht überlebt

10.04.2026, 10:5110.04.2026, 10:51

Der an der deutschen Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat die Nacht überlebt. Die Lage des Tiers sei unverändert, sagte der Sprecher des Umweltministeriums des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Claus Tantzen.

KEYPIX - 03.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Weitendorf-Hof: Einsatzkräfte der Feuerwehr benetzen den Rücken des Wals, der aus dem Wasser ragt. Der vor Wismar gestrandete Buckelwal ist noch am Leben. ...
Buckelwal Timmy liegt im Sterben.Bild: keystone

«Er atmet noch», bestätigte er. Der Wal habe in der Nacht leichte Aktivitäten gezeigt. Am Vormittag werde besprochen, was weiter unternommen werde. «Ich gehe davon aus, dass wir das Tier weiter in Ruhe lassen, wie wir es die letzten Tage gemacht haben», so Tantzen.

Wal liegt im Sterben

Fachleuten zufolge liegt das Tier im Sterben. Der Wal reagiere nicht mehr auf Boote, was laut Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland ein Zeichen für den Sterbeprozess sei.

Interview
«Timmy wird sterben und niemand wird mehr an ihn denken»

Am Dienstag hatte der Umweltminister des nordostdeutschen Bundeslandes, Till Backhaus, auf Grundlage eines wissenschaftlichen Gutachtens entschieden, den von vielen «Timmy» genannten Wal in Ruhe sterben zu lassen. Diese Entscheidung wird auch vom International Whaling Commission Strandings Expert Panel (IWC SEP) unterstützt. Dieses betont, dass das Tier durch weitere Rettungsversuche nur mehr leiden würde. (dab/sda/dpa)

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