Nach Flers Ausraster tritt die Berliner Polizei auf Twitter nach – und das hat gesessen 👊

Nach Flers Ausraster tritt die Berliner Polizei auf Twitter nach



Bild: screenshot Twitter

Am Sonntag hatte Fler Stress wegen einer Verkehrskontrolle in Berlin. Daraufhin schimpfte er minutenlang auf die Beamten, warf ihnen Schikane vor. Laut Polizei wurde der 37-jährige Rapper auch vorübergehend festgenommen, «Flizzy» bekam am Ende eine Anzeige wegen Beleidigung und Fahrens ohne Führerschein.

Flers Freundin filmte die Situation, bis eine Polizistin sie aufforderte, dies doch bitte zu unterlassen. Das Video ist in Deutschland längst ein viraler Hit, Flers Beleidigung «Fanboy» längst ein geflügeltes Wort in den Sozialen Medien.

Die Polizei hat Flizzy mittlerweile auf Twitter geantwortet

Und dort geht der Beef zwischen Fler und der Polizei jetzt munter weiter. Die Polizei Berlin schrieb am Dienstag auf ihrem Twitter-Account: «Viel Hype um eine rechtmässige Polizeikontrolle auf dem Teltower Damm, oder?» Und weiter: «Frage: Was ist ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert? Ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert.»

Polizei Berlin zeigt sich textsicher

Da ist die Polizei Berlin aber ganz schön bewandert und textsicher, was aktuellen Deutschrap angeht. Der Text des Tweets ist nämlich einer Line aus Bushidos und Animus' neuem Track «Ronin» entlehnt. Dort heisst es in der ersten Strophe:

«Frage: Was ist eine F**ze in 'nem Livestream? Einfach eine F**ze in 'nem Livestream» bushido & animus - ronin

Wer keine Deutschrap-Tomaten auf den Augen hat, der erkennt sofort: Bushido und Animus beziehen sich damit höchstwahrscheinlich auf Fler. Denn «Frank White» ist für seine regelmässigen Live-Videos auf Instagram bekannt. In der Vergangenheit hatte er sich darin auch negativ über Bushido geäussert.

Auch Bushido reagiert

Flers Reaktion auf den Tweet der Polizei: «Das geht überhaupt nicht» Wenn die deutsche Polizei unangebrachtere Tweets absetzt wie ein Trump... ganz ganz armes Deutschland. Das geht unabhängig von irgendeiner Story überhaupt nicht. @PolizeiBerlin_E — Fler (@FLER) September 24, 2019

Fler echauffierte sich auf Twitter, dass die Polizei unangebrachtere Tweets als Donald Trump absetze und so etwas «unabhängig von irgendeiner Story» gar nicht gehe. Sein ehemaliger Weggefährte Bushido freut sich indes so sehr über den Polizei-Tweet, dass er ihn in seiner Story bei Instagram teilte...

Hier der Beweis:

Falls ihr noch mehr Amüsement braucht, schaut euch dieses Video an. #FridaysForFler#FlerForFuture pic.twitter.com/MkzXpdXPRF — Lemmy Lemurensohn (@Nacktnasenaffe) September 24, 2019

(as)

