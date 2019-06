International

Deutschland

Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben



bild: prosieben

Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben – und das ist ihre Strafe

«Joko & Klaas gegen ProSieben» ging in die zweite Runde – doch dieses Mal mussten sich Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt gegen ihren Arbeitgeber geschlagen geben.

Die ersten beiden Spiele konnten die TV-Moderatoren noch für sich entscheiden. Ein Fussballmatch gegen die Ex-Nationalspieler Kevin Kurányi und David Odonkor, eine Schiffschaukel und ein Gesangscontest gegen die Musiker Sarah Connor und Alexander Klaws, brachten die Jungs dann an ihre Grenzen. Im In der letzten und somit entscheidenden Runde war es sogar schon nach einer Minute vorbei: Joko musste solange an einem Seil hängen, bis Klaas es durchgeschnitten hat – er scheitert.

Die Strafe für die Loser: Sie müssen eine komplette Folge «taff» produzieren und live moderieren. Die Sendung soll schon am 17. Juni ab 17 Uhr auf ProSieben erscheinen.

«Ihr müsst eine komplette Folge ‘taff’ produzieren. Das heisst, ihr sucht die Themen aus, ihr schneidet die Beiträge, schreibt die Moderation und moderiert das Ganze.» ProSieben

Pech für die Jungs, (Schaden-)Freude bei den Zuschauern!

Wenn du eigentlich ein "Superstar" bist, aber trotzdem Taff moderieren musst. #JKvsP7 pic.twitter.com/o0J4ms9cNf — Niklas (@NiKlaasmitK) June 4, 2019

#JKvsP7

Joko hat wahrscheinlich schon zahlreiche Ideen für die Taff-Folge pic.twitter.com/8AQKTFPXaI — Alina (@aIina_baIIerina) June 4, 2019

#JKvsP7



Expectation:

Gemütlich auf dem Dach fahren



Reality:

"Der Gang geht nicht rein!"

"Wir fahren rückwärts!"

"Wir können nicht bremsen!" pic.twitter.com/uuFOdCxLa5 — Jen (@kapuzenjen) June 4, 2019

Besser kann man diese Show nicht in einem einzigen Bild zusammenfassen 😂 #JKvsP7 pic.twitter.com/XH6KZrPwff — Logan Davidson (@OnkelDavidson) June 4, 2019

"Unverhältnismäßig" wie sehr ich mich dieses Mal freue, dass die beiden verloren haben. 😂#JKvsP7 pic.twitter.com/SaBcSQd0Nw — Maxi (@Maxi30019248) June 4, 2019

#JKvsP7



Ich hab ein bisschen Angst, dass Joko Klaas ins Gesicht kotzt. pic.twitter.com/lxRIw1i1SY — Jen (@kapuzenjen) June 4, 2019

(aj)

Abonniere unseren Newsletter