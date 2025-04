Der Angeklagte versteckt sich zum Prozessbeginn hinter einer Mappe. Bild: keystone

Bewährungsstrafe für Influencer nach Schuss von Silvesterrakete in Wohnung

Der Influencer, der Silvester eine Rakete in eine Wohnung geschossen hat, ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Nach dem Schuss einer Feuerwerksrakete in eine Berliner Wohnung am Silvesterabend ist der Tatverdächtige, ein 23-jähriger palästinensischer Influencer, zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach den Mann am Mittwoch der Sachbeschädigung schuldig.

Weil der Influencer ein Video von der Tat in Onlinenetzwerken hochlud, zog der Fall damals weite Kreise. (dpa)